LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Miami: Antonelli sneller dan Leclerc en Verstappen halverwege in Q3
We zitten om 22:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Miami International Autodrome. De F1 Grand Prix van Miami is het derde raceweekend van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026, na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië. Er wordt voor de vijfde keer geracet op dit circuit in Florida. De temperatuur is gestegen naar maar liefst 33°C en het is benauwd. McLaren scoorde eerder deze zaterdag een één-twee. Kunnen Lando Norris en Oscar Piastri opnieuw voor succes zorgen? En waar gaat Max Verstappen zich kwalificeren? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Miami
Verstappen op de voorste rij!
Max Verstappen is de enige die verbetert in de tweede run! Hij zet een 1:27.964 en dat is genoeg voor de tweede plaats! De Red Bull-coureur zal in Miami dus vanaf de voorste startrij mogen beginnen naast poleman Andrea Kimi Antonelli. Stapje voor stapje komen Verstappen, Red Bull en Ford dichter bij de top.
De Grand Prix van zondag staat momenteel op de planning om 22:00 uur Nederlandse tijd, maar kan naar voren geschoven worden vanwege het weer. Hou het nieuws op GPFans in de gaten om up-to-date te blijven. Tot morgen!
Norris en Leclerc verbeteren ook niet
Charles Leclerc en Lando Norris blijven op P2 en P4. Het is afwachten wat Max Verstappen doet.
Russell verbetert ook niet
George Russell blijft steken op P5. Datzelfde geldt voor Oscar Piastri, maar dan met P7. De Australiër ging paars in sector 2, maar verbeterde dus alsnog niet.
Geen verbetering Antonelli
Andrea Kimi Antonelli maakt een slechte eerste sector mee. Zijn 1:27.798 zal blijven staan.
Tweede run begint
De tien coureurs gaan de baan weer op voor de tweede en allerlaatste kwalificatierun in Miami. Max Verstappen verlaat als laatste de garage. Wie o wie gaat de pole pakken in Florida?
Probleem bij Norris
McLaren probeert nog gauw een probleem met de boost op te lossen voor de tweede run van Q3.
Stand na eerste run Q3
- Antonelli - 1:27.798
- Leclerc - +0.345
- Verstappen - +0.383
- Norris - +0.385
- Russell - +0.399
- Hamilton - +0.578
- Piastri - +0.889
- Colapinto - +0.964
- Hadjar - +0.991
- Gasly - +1.190
Antonelli voorlopig op pole
Andrea Kimi Antonelli vindt een extra drie tienden ten opzichte van Charles Leclerc en Max Verstappen. De jonge Italiaan gaat naar de eerste positie op de tijdenlijst.
Leclerc bovenaan na heel sterke eerste sector
Max Verstappen was het snelst in sector 2 en 3, maar Charles Leclerc was het snelst in sector 1. Het bezorgt de Monegask momenteel de eerste positie met een 1:28.143.
Verstappen nipt sneller dan Norris
Max Verstappen gaat slechts twee duizendsten harder dan Lando Norris, maar het is genoeg om eventjes P1 te pakken.
McLaren opent Q3
Oscar Piastri begint de laatste kwalificatiesessie met een 1:28.687. Lando Norris gaat er met 0.504 seconden onderdoor.
Eerste run onderweg
We zien iedereen op de baan met nog 10 minuten te gaan in Q3. De eerste rondetijden gaan zo dadelijk doorkomen.
Q3 gaat groen
Q3 is één minuut geleden begonnen, maar we zien nog niemand op de baan.
Strijd om pole position
Dit is de top tien die doorgaat naar Q3:
- Verstappen
- Antonelli
- Leclerc
- Piastri
- Hamilton
- Russell
- Norris
- Hadjar
- Colapinto
- Gasly
Afvallers Q2
Nico Hülkenberg verbetert en kwalificeert zich als elfde, maar de Audi-coureur gaat dus net niet door naar Q3. Wie ook in Q2 afvallen, zijn Liam Lawson, Ollie Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon en Alexander Albon.
