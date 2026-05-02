Verstappen during FP1 in Miami

LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Miami: Antonelli sneller dan Leclerc en Verstappen halverwege in Q3

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 22:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Miami International Autodrome. De F1 Grand Prix van Miami is het derde raceweekend van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026, na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië. Er wordt voor de vijfde keer geracet op dit circuit in Florida. De temperatuur is gestegen naar maar liefst 33°C en het is benauwd. McLaren scoorde eerder deze zaterdag een één-twee. Kunnen Lando Norris en Oscar Piastri opnieuw voor succes zorgen? En waar gaat Max Verstappen zich kwalificeren? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Miami

2h ago

22:07

Verstappen op de voorste rij!

Max Verstappen is de enige die verbetert in de tweede run! Hij zet een 1:27.964 en dat is genoeg voor de tweede plaats! De Red Bull-coureur zal in Miami dus vanaf de voorste startrij mogen beginnen naast poleman Andrea Kimi Antonelli. Stapje voor stapje komen Verstappen, Red Bull en Ford dichter bij de top.

De Grand Prix van zondag staat momenteel op de planning om 22:00 uur Nederlandse tijd, maar kan naar voren geschoven worden vanwege het weer. Hou het nieuws op GPFans in de gaten om up-to-date te blijven. Tot morgen!

2h ago

22:05

Norris en Leclerc verbeteren ook niet

Charles Leclerc en Lando Norris blijven op P2 en P4. Het is afwachten wat Max Verstappen doet.

2h ago

22:04

Russell verbetert ook niet

George Russell blijft steken op P5. Datzelfde geldt voor Oscar Piastri, maar dan met P7. De Australiër ging paars in sector 2, maar verbeterde dus alsnog niet.

2h ago

22:04

Geen verbetering Antonelli

Andrea Kimi Antonelli maakt een slechte eerste sector mee. Zijn 1:27.798 zal blijven staan.

2h ago

22:03

Tweede run begint

De tien coureurs gaan de baan weer op voor de tweede en allerlaatste kwalificatierun in Miami. Max Verstappen verlaat als laatste de garage. Wie o wie gaat de pole pakken in Florida?

2h ago

22:00

Probleem bij Norris

McLaren probeert nog gauw een probleem met de boost op te lossen voor de tweede run van Q3.

2h ago

21:59

Stand na eerste run Q3

  1. Antonelli - 1:27.798
  2. Leclerc - +0.345
  3. Verstappen - +0.383
  4. Norris - +0.385
  5. Russell - +0.399
  6. Hamilton - +0.578
  7. Piastri - +0.889
  8. Colapinto - +0.964
  9. Hadjar - +0.991
  10. Gasly - +1.190

2h ago

21:58

Antonelli voorlopig op pole

Andrea Kimi Antonelli vindt een extra drie tienden ten opzichte van Charles Leclerc en Max Verstappen. De jonge Italiaan gaat naar de eerste positie op de tijdenlijst.

2h ago

21:57

Leclerc bovenaan na heel sterke eerste sector

Max Verstappen was het snelst in sector 2 en 3, maar Charles Leclerc was het snelst in sector 1. Het bezorgt de Monegask momenteel de eerste positie met een 1:28.143.

2h ago

21:56

Verstappen nipt sneller dan Norris

Max Verstappen gaat slechts twee duizendsten harder dan Lando Norris, maar het is genoeg om eventjes P1 te pakken.

2h ago

21:56

McLaren opent Q3

Oscar Piastri begint de laatste kwalificatiesessie met een 1:28.687. Lando Norris gaat er met 0.504 seconden onderdoor.

2h ago

21:55

Eerste run onderweg

We zien iedereen op de baan met nog 10 minuten te gaan in Q3. De eerste rondetijden gaan zo dadelijk doorkomen.

2h ago

21:52

Q3 gaat groen

Q3 is één minuut geleden begonnen, maar we zien nog niemand op de baan.

2h ago

21:48

Strijd om pole position

Dit is de top tien die doorgaat naar Q3:

  1. Verstappen
  2. Antonelli
  3. Leclerc
  4. Piastri
  5. Hamilton
  6. Russell
  7. Norris
  8. Hadjar
  9. Colapinto
  10. Gasly

2h ago

21:45

Afvallers Q2

Nico Hülkenberg verbetert en kwalificeert zich als elfde, maar de Audi-coureur gaat dus net niet door naar Q3. Wie ook in Q2 afvallen, zijn Liam Lawson, Ollie Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon en Alexander Albon.

Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

LIVE (gesloten) | Sprint in Miami: Norris aan de leiding, Verstappen dicht het gat richting Russell Live

Verstappen ziet "het licht aan het einde van de tunnel" maar heeft toch kritiekpuntje voor Red Bull

Verstappen onthult waar "onverwachte" verbetering vandaan komt: "Dit betaalt zich echt uit"

FIA last vergadering over noodweer in, Verstappen kwalificeert op eerste startrij | GPFans Recap Recap

