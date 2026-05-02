Verstappen ziet RB22 stuiteren in Miami: "Dat kost gewoon rondetijd"
Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de behaalde vijfde plek in Miami. Enerzijds zat het tempo er halverwege de race wel in en kon de Nederlander de Mercedessen volgen, anderzijds mist Verstappen nog altijd grip aan de achterkant van de RB22, die bovendien flink aan het stuiteren was.
Verstappen vertrok vanaf P5 in Miami, maar kwam opnieuw niet goed weg. Daarna kwam ook Lewis Hamilton langszij, al kon Verstappen weer aansluiten bij de Ferrari. Na een inhaalmanoeuvre die grotendeels buiten de baan plaatsvond, gaf de Nederlander de positie terug, maar een ronde later verschalkte hij de zevenvoudig kampioen alsnog. De mannen voor hem waren toen al te ver weg en Verstappen kwam als zesde over de streep, maar schuift een plek op door de tijdstraf voor Kimi Antonelli.
Elektrische problemen
Tegenover Viaplay klonk een opgeluchte Verstappen: “We waren in ieder geval met mensen voor ons aan het racen. Dat was goed.” Toch kwam hij opnieuw slecht van zijn startplek weg: “De start, dat was hetzelfde probleem als in China. Nog steeds gewoon niet goed. Ook in de eerste ronden, bij het uitkomen van die laatste bocht, had ik gewoon geen boost. Dus daar ging ook iets fout en daardoor verloor ik die plek aan Lewis.”
Tempo keerde terug
Halverwege de race leek het tempo terug te keren: “Op een gegeven moment kon ik weer aansluiten, nadat ik die problemen met de motorinstellingen had opgelost.” Toch hoorde je Verstappen tijdens de race nog altijd klagen over het gestuiter van de RB22. “Toen zag het er wel redelijk uit, maar ik heb nog steeds het probleem aan de achterkant, waarbij de auto heel erg stuitert, vooral in de langzame bochten. Dan verlies je het contact tussen de wielen en de grond, en dat kost gewoon rondetijd”, legt Verstappen uit. Hij wijst daarbij ook op de progressie: “Het is gewoon fijn dat je weer met die auto’s aan het vechten bent, want daar draait het uiteindelijk om.”
Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'
