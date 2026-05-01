close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, Miami, socials

Verstappen tevreden met P5: "Enorme verbetering voor ons"

Verstappen tevreden met P5: "Enorme verbetering voor ons"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel de RB22 van Red Bull Racing nog steeds tekortkomt op de poletijd van Lando Norris, stelt Max Verstappen na afloop in gesprek met race-engineer Gianpiero Lambiase dat het geen slechte sessie was.

Red Bull arriveerde, net als veel andere teams, met flink wat nieuwe onderdelen in Miami. De RB22 heeft daarnaast een eigen variant van de zogeheten Macarena-vleugel ontwikkeld, waarbij een grote opening te zien is. De wagen lijkt beter bestuurbaar en voor de Nederlander zat er uiteindelijk niet meer in dan P5. Teamgenoot Isack Hadjar moet het doen met de negende startplek.

Red Bull niet ontevreden

Het gat met polesitter Norris bedroeg uiteindelijk bijna zes tienden, wat de achterstand onderstreept. Toch heerste er na afloop van de sprintkwalificatie geen negatieve stemming op de boordradio. "Het ziet er nu uit als P5. Dat zou voor Russell en Hamilton zijn," vertelt Lambiase. Verstappen is dan ook niet ontevreden: "Ja, oké. Ik denk dat dat al een enorme verbetering voor ons is, dus goed gedaan iedereen. Goed gedaan." Ook teambaas Laurent Mekies is tevreden met de progressie: "Goed gedaan, Max. Heel goede stappen in de juiste richting. Het is slechts een eerste stap." Waarop Verstappen benadrukt dat er vooruitgang wordt geboekt: "Ja, we blijven werken. Het is fijn om zo te herstarten. Echt goed werk van iedereen!"

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Norris opgelucht met sprintpole maar stipt momentje aan: 'Daar ging ik compleet de mist in'

  • 32 minuten geleden
Mol wijst naar problemen Antonelli en deelname aan sprintkwalificatie Miami

  • 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie Miami GP: Top tien-kwalificatie is begonnen

  • 2 uur geleden
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P2, Piastri derde

  • Gisteren 17:32
Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: "Niet liegen tegen de fans!"

  • Gisteren 17:02
FIA ziet Williams avondklok verbreken en komt met oordeel

Ontdek het op Google Play
x