FIA ziet Williams avondklok verbreken en komt met oordeel
Het raceweekend in Miami moet voor de Formule 1 nog beginnen, maar de eerste overtreding is al een feit. Williams brak namelijk in de nacht van donderdag op vrijdag de avondklok en de FIA heeft zich inmiddels gebogen over de overtreding.
Binnen de Formule 1 wordt gewerkt met een zogeheten avondklok. Dit gebeurt om de kosten te beperken en teampersoneel te beschermen tegen overbelasting. Van 18:00 uur tot 08:00 uur lokale tijd mogen de teams niet aan de wagens werken. Toch werden teamleden van Williams op het circuit gespot.
FIA buigt zich over overtreding
FIA Technical Delegate Jo Bauer meldt dat Williams de zogeheten avondklokregel in de Formule 1 heeft overtreden, aangezien er personeel van het team aanwezig was op momenten dat dit niet is toegestaan. Het is echter de eerste keer dat Williams in 2026 de avondklokregels overtreedt en ieder team krijgt per seizoen vijf uitzonderingen. Het is dan ook de eerste uitzondering die het team uit Grove krijgt. Daarom meldt het rapport dat er geen verdere actie wordt ondernomen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
FIA ziet Williams avondklok verbreken en komt met oordeel
Veel gelezen
