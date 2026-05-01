An FIA flag edited on a backdrop of a neon blue Miami palm tree

FIA ziet Williams avondklok verbreken en komt met oordeel

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het raceweekend in Miami moet voor de Formule 1 nog beginnen, maar de eerste overtreding is al een feit. Williams brak namelijk in de nacht van donderdag op vrijdag de avondklok en de FIA heeft zich inmiddels gebogen over de overtreding.

Binnen de Formule 1 wordt gewerkt met een zogeheten avondklok. Dit gebeurt om de kosten te beperken en teampersoneel te beschermen tegen overbelasting. Van 18:00 uur tot 08:00 uur lokale tijd mogen de teams niet aan de wagens werken. Toch werden teamleden van Williams op het circuit gespot.

FIA buigt zich over overtreding

FIA Technical Delegate Jo Bauer meldt dat Williams de zogeheten avondklokregel in de Formule 1 heeft overtreden, aangezien er personeel van het team aanwezig was op momenten dat dit niet is toegestaan. Het is echter de eerste keer dat Williams in 2026 de avondklokregels overtreedt en ieder team krijgt per seizoen vijf uitzonderingen. Het is dan ook de eerste uitzondering die het team uit Grove krijgt. Daarom meldt het rapport dat er geen verdere actie wordt ondernomen.

Gerelateerd

FIA Miami Grand Prix van Miami Miami International Autodrome F1 Grand Prix van Miami Miami Grand Prix

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P5 Live

LIVE | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P5

  • 1 uur geleden
Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: “Niet liegen tegen de fans!”

Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: “Niet liegen tegen de fans!”

  • 2 uur geleden
Teams pakken in Miami uit met flinke lijst aan updates

Teams pakken in Miami uit met flinke lijst aan updates

  • 2 uur geleden
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

  • 29 april 2026 19:31
  • 12
Wolff duidelijk over regelwijziging: "Veranderingen respecteren het DNA van onze sport"

Wolff duidelijk over regelwijziging: "Veranderingen respecteren het DNA van onze sport"

  • 29 april 2026 20:49
  • 4
Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News

Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News

  • Vandaag 12:05
  • 6

Net binnen

17:32
Live
LIVE | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P5
17:02
Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: “Niet liegen tegen de fans!”
16:46
Teams pakken in Miami uit met flinke lijst aan updates
16:20
Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami
15:56
Russell oneens met 'gekietelde' Verstappen: "De Formule 1 en de FIA zijn geen idioten"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami Max Verstappen

Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami

2 uur geleden
Russell oneens met 'gekietelde' Verstappen: "De Formule 1 en de FIA zijn geen idioten" FORMULE 1

Russell oneens met 'gekietelde' Verstappen: "De Formule 1 en de FIA zijn geen idioten"

3 uur geleden 1
Mokerslag voor Verstappen? "Red Bull kan dat probleem niet oplossen" Max Verstappen

Mokerslag voor Verstappen? "Red Bull kan dat probleem niet oplossen"

3 uur geleden 12
Verstappen reageert nuchter op vertrek van Lambiase: "Ik zou een idioot zijn" Max Verstappen

Verstappen reageert nuchter op vertrek van Lambiase: "Ik zou een idioot zijn"

Vandaag 14:41
Ontdek het op Google Play
x