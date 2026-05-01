Max Verstappen heeft nuchter gereageerd op het aanstaande vertrek van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. De viervoudig wereldkampioen stelt dat hij de overstap naar McLaren volledig begrijpt en dat hij de engineer deze carrièrestap gunt. Dat liet de coureur van Red Bull Racing optekenen tijdens een mediasessie in aanloop naar de Grand Prix van Miami in mei 2026.

Lambiase vertrekt uiterlijk begin 2028 bij de formatie uit Milton Keynes om bij McLaren de rol van Chief Racing Officer op zich te nemen. De twee werken al sinds de eerste race van Verstappen voor Red Bull in 2016 onafgebroken met elkaar samen. Hoewel het een flink verlies is voor het team van teambaas Laurent Mekies, zag Verstappen het besluit naar eigen zeggen al geruime tijd aankomen.

Begrip voor overstap

Tegenover de Nederlandse pers in Miami waaronde F1Maximaal, benadrukt Verstappen dat hij Lambiase niets kwalijk neemt. Sterker nog, de Nederlander vindt de keuze volkomen logisch gezien de promotie die de Brits-Italiaanse engineer in Woking krijgt aangeboden. "De tijden zijn ook veranderd en bij het aanbod dat hij kreeg, zou ik een idioot zijn als ik een poging deed om hem te behouden", legt hij uit. "Het draait niet altijd allemaal om mij. Het draait ook om zijn carrière en dat hij een stap vooruit kan zetten, dus voor mij was het een no-brainer", aldus Verstappen.

De coureur werd in het verleden weleens geciteerd dat hij zou stoppen als Lambiase zou vertrekken, maar daar komt hij nu op terug nu de realiteit van het 2026-seizoen zich aandient. "Anders kan ik niet meer rijden. Ik zal wel met iemand anders moeten werken", verklaart hij stellig. Het team moet nu op zoek naar een vervanger voor de lange termijn om de technische ondersteuning van de Limburger te waarborgen. "We kijken nu naar de toekomst en overwegen race engineers. Ik weet zeker dat we oplossingen zullen vinden", sluit hij het onderwerp af.

De focus van Verstappen ligt momenteel primair op het verbeteren van de prestaties op de baan. Red Bull Racing kent een uiterst moeizame seizoensstart in 2026, waarbij de regerend wereldkampioen in de eerste drie races niet verder kwam dan een zesde plaats. Om de balansproblemen van de RB22 aan te pakken, heeft het team een omvangrijk updatepakket meegenomen naar het Miami International Autodrome. Dit pakket bevat onder meer een aanzienlijke gewichtsreductie, herziene sidepods en een nieuwe achtervleugel om de efficiëntie van de auto te verhogen.

Deze ingrepen zijn hard nodig, want Verstappen bezet momenteel slechts de negende plaats in het wereldkampioenschap met twaalf punten. De achterstand op kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli, die al 72 punten verzamelde voor Mercedes, is in dit vroege stadium van het seizoen al aanzienlijk. Red Bull hoopt dat de nieuwe onderdelen het tij kunnen keren tijdens het raceweekend in Florida, zodat Verstappen weer de aansluiting kan vinden bij de top van het veld.