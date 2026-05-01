Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden: "Al een poging gedaan bij Toto"
George Russell heeft de verrichtingen van Max Verstappen op de Nordschleife op de voet gevolgd en hoopt ooit zelf op het roemruchte circuit te racen. Een eerdere poging bij Mercedes-teambaas Toto Wolff leidde echter tot weinig succes.
Max Verstappen heeft niet stilgezeten tijdens de lentestop in de Formule 1. Waar de koningsklasse de volledige maand april stillag, reisde Verstappen af naar Duitsland om met zijn eigen GT3-team deel te nemen aan een race op de Nordschleife. Het is niet voor het eerst dit jaar dat Verstappen in actie komt in deze klasse. De Nederlander neemt later dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring en wil waar het kan, zoveel mogelijk ervaring opdoen. Een beginner is de viervoudig wereldkampioen Formule 1 echter allerminst. Verstappen heeft bij vriend en vijand indruk gemaakt met zijn optredens in de GT3.
Russell volgt GT3-races Verstappen
Zo ook bij George Russell: "Ja, ik heb naar Max gekeken op de Nordschleife, net als de regenrace op Imola", doelt de Mercedes-coureur tijdens zijn persmoment in Miami op de openingsrace van het World Endurance Championship. "Beide races waren erg gaaf. Ik zou zonder twijfel ook een keer op de Nordschleife willen racen. Ik heb al eens een poging gedaan om met Toto in gesprek te gaan over het rijden met een Formule 1-auto op de Nordschleife om het ronderecord te verbreken. Maar nu ben ik gefocust op het winnen van het wereldkampioenschap Formule 1."
Russell hoopt ooit in actie te komen in GT3
De Brit vervolgt: "Als ik vier wereldtitels op zak heb, ga ik hopelijk ook op de Nordschleife racen, terwijl ik tegelijkertijd van mijn Formule 1-seizoen geniet." Daarmee doelt Russell op de situatie van Verstappen. Russell gaf eerder al aan dat Verstappen, in tegenstelling tot veel andere coureurs, in een positie verkeert waarin hij zich dit kan permitteren. Op de vraag of Wolff destijds nee heeft gezegd op zijn verzoek om met een Formule 1-auto af te reizen naar de Nürburgring, klinkt het: "We moeten een manier vinden om de auto hoger af te stellen. Misschien gebeurt het ooit nog."
