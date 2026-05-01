Verstappen geeft in Miami voor het eerst update over F1-toekomst: "Meer nodig dan gekietel"
Verstappen geeft in Miami voor het eerst update over F1-toekomst: "Meer nodig dan gekietel"
Max Verstappen heeft tijdens de mediadag in Miami meer verteld over zijn toekomst in de Formule 1 en hoe hij kijkt naar de aanpassingen die de FIA aan de reglementen heeft gedaan, in de hoop de sport te verbeteren.
Max Verstappen liet zijn fans met een behoorlijke cliffhanger achter in Japan, toen hij vlak voor een lentestop van vijf weken liet optekenen niet zeker te weten of hij door wil in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen stoort zich mateloos aan de nieuwe reglementen die dit jaar zijn ingetreden, waarbij de verdeling tussen elektrisch en motorisch vermogen 50/50 is. Om genoeg energie in de batterij te verzamelen, moeten de coureurs onder andere hier en daar van hun gas af in de bochten. Verstappen noemde dit eerder "anti-racing" en vergeleek de Formule 1 meer dan eens met Mario Kart.
Verstappen over Formule 1-toekomst
In Miami heeft Verstappen echter nog niet het verlossende antwoord wat betreft zijn toekomst: "Wat betreft dat onderwerp is er niets nieuws te melden", citeert NU.nl. "De afgelopen weken ben ik vooral bezig geweest met andere dingen. Ik neem de tijd die ik heb om erover na te denken." De FIA heeft inmiddels wel wat aanpassingen aan de reglementen gedaan/a> die direct vanaf dit weekend ingaan, maar dat zijn voor de Limburger geen game changers: "Het zijn kleine aanpassingen. Hopelijk kunnen we volgend jaar grotere veranderingen doorvoeren. Er is meer nodig dan alleen wat gekietel om weer voluit te kunnen racen."
Verstappen over aanpassingen FIA-reglementen
Wel is de Red Bull Racing-coureur positief over het contact dat er is geweest met de FIA en de Formule 1: "Met het oog op de toekomst waren de gesprekken met de Formule 1 en de FIA goed. Maar ik hoop dat over een aantal jaar, zelfs als ik misschien zelf niet meer actief ben in de Formule 1, er ruimte voor de mening van de rijder is. Zij hebben volgens mij een prima idee van wat er nodig is om van de Formule 1 een goed product te maken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Mercedes kampt met groot probleem in Miami: "Een oplossing vinden gaat tijd kosten"
Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News
Alonso over Formule 1-toekomst: "Ik blijf sowieso in een andere klasse racen"
Mekies wijst naar inhaalreeks met Verstappen in 2025 voor huidige problemen Red Bull
Net binnen
Mercedes kampt met groot probleem in Miami: "Een oplossing vinden gaat tijd kosten"
- 32 minuten geleden
Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News
- 1 uur geleden
- 1
Alonso over Formule 1-toekomst: "Ik blijf sowieso in een andere klasse racen"
- 1 uur geleden
Mekies wijst naar inhaalreeks met Verstappen in 2025 voor huidige problemen Red Bull
- 2 uur geleden
Verstappen over nieuwe race-engineer Red Bull na vertrek Lambiase: "Dat is zeldzaam"
- 2 uur geleden
F1-fans in Miami vallen over bizarre prijzen: hotdog van 150 dollar
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Gisteren 13:29
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april