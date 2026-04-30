Volgens voormalig Formule 1-teambaas Günther Steiner ligt de sleutel voor het oplossen van de aanhoudende onvrede onder de coureurs over de huidige reglementen bij Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Achter de schermen zou de Italiaan hard werken om de verschillende partijen weer op één lijn te krijgen. Steiner, die tegenwoordig actief is als teambaas in de MotoGP en optreedt als ambassadeur voor de Grand Prix van Miami, deed zijn uitspraken in de Red Flags Podcast.

De discussie over de huidige generatie auto's is de afgelopen weken tot een kookpunt gekomen. Diverse topcoureurs uitten felle kritiek op de hybride-bolides, waarbij Max Verstappen de sport zelfs vergeleek met 'Mario Kart' vanwege de extreme nadruk op batterijmanagement. Ook Fernando Alonso liet van zich horen en klaagde dat coureurs tegenwoordig meer energiemanagers zijn dan racers. "Een groot deel van het lawaai hieromheen komt doordat de coureurs enorm ontevreden zijn over wat er gebeurt", aldus Steiner.

Kritiek van Lando Norris

Steiner wijst specifiek op de veranderde houding van Lando Norris. De Brit was aan het begin van het seizoen nog positief gestemd, maar noemde de huidige auto's recentelijk de slechtste ooit. "Zelfs Lando Norris, die aan het begin van het seizoen nog zei dat de auto’s geweldig waren, zei later eigenlijk: waarom zouden we hier überhaupt nog mee rijden?". Volgens Steiner heeft McLaren zelfs ingegrepen om verdere negatieve uitlatingen te beperken. "Hij had laatst een interview dat door zijn team werd afgekapt. Hij mocht niet over de reglementen praten. Er waren ook andere dingen die niets met de regels te maken hadden, maar ze probeerden hem een soort mondkorf om te doen". Toch is niet iedereen het met de kritiek eens; zo zou George Russell hebben gesuggereerd dat Verstappen enkel klaagt vanwege zijn huidige mindere prestaties.

Domenicali moet het oplossen

Om de rust in de paddock terug te brengen, kijkt Steiner nadrukkelijk naar de top van de sport. "We moeten beginnen bij Stefano", stelt hij. Als President en CEO van de Formule 1 is Domenicali in de ogen van Steiner de aangewezen persoon om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. "In dit soort dingen is hij de meester in het samenbrengen van mensen. Hij probeert altijd met iedereen samen te werken". Steiner twijfelt er niet aan dat de topman de ernst van de situatie inziet. "Als je denkt dat Stefano hier niet aan werkt, dan heb je het mis. Stefano zit al net zo lang in de autosport als ik. Hij begrijpt het perfect", legt hij uit. "Hij moet het oplossen. Hij is de man die het moet oplossen, want niemand anders gaat het doen".

Desondanks plaatst Steiner ook een kritische kanttekening bij de gang van zaken. "Ik denk dat hij net zo teleurgesteld is als wij als toeschouwers dat het zover is gekomen. Je kunt je afvragen waarom hier vorig jaar niet al naar is gekeken". Om de sport door deze fase te loodsen, is kalmte volgens hem momenteel cruciaal. "Hij moet een positief vooruitzicht geven om het te kunnen oplossen. Als hij nu meer olie op het vuur gooit, helpt dat niet. In de tijd die nodig is om het op te lossen, moet hij alles kalm houden. Dat is duidelijk niet helemaal gebeurd". Steiner merkt op dat Domenicali, in tegenstelling tot sommige teams, de coureurs in ieder geval niet probeert te censureren. "Hij legt niemand het zwijgen op. Hij zegt dat hij het punt begrijpt, maar iedereen praat nog steeds. Dus hij legt ze geen mondkorf om. Of hij slaagt er in ieder geval niet in om ze stil te houden".