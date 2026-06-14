Hamilton wint voor het eerst namens Ferrari, FIA deelt straffen uit

De zondag in Barcelona zit erop en dat betekent dat de zeven de race van het seizoen achter de rug is. Tijd om via de GPFans Recap terug te blikken op wat er op zondag allemaal is gebeurd.

Zo was het Lewis Hamilton die de show kon stelen door voor het eerst een Grand Prix te winnen in de kleuren van Ferrari, was er nog steeds gedoe omtrent het protest van Alpine dat werd gehonoreerd, reageerde Max Verstappen op zijn vierde plaats, werden er na de race nog straffen uitgedeeld en eisen de fans verbetering van Red Bull Racing. Dit is de GPFans Recap van 14 juni.

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Hamilton boekt eerste zege in kleuren van Ferrari

Het heeft bijna 1,5 seizoen geduurd, maar tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalonië gebeurde het dan echt: Lewis Hamilton won voor het eerst in het rood van Ferrari. De Brit profiteerde van het feit dat concurrenten George Russell, Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli en Oscar Piastri allemaal voor tweestoppers gingen, terwijl Hamilton met Max Verstappen voor een driestopper ging. Dit bleek de juiste keuze te zijn, waardoor Hamilton won voor Russell en Norris. Verstappen werd derde, terwijl Antonelli met Charles Leclerc uit zou vallen. Lees hier de samenvatting van de race!

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Antonelli en Colapinto krijgen straffen na race in Barcelona

Hoewel Kimi Antonelli al was uitgevallen tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalonië, komt er toch ook nog een straf voor de Italiaanse klassementsleider. Ook Franco Colapinto mocht nog op het matje verschijnen en ook hij heeft een straf aan zijn broek gekregen. Lees hier wat de straffen waren en wat voor gevolgen ze hadden.

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Red Bull-fans willen verbeteringen zien: 'Stop met de felicitaties en laat verbeteringen zien'

Lewis Hamilton is de verrassende winnaar in Barcelona. De nodige felicitaties zijn inmiddels uitgedeeld aan de zevenvoudig kampioen en bij Red Bull Racing is er, ondanks de vierde plek van Max Verstappen, weinig reden voor een echt feestje. Lees en zie hier hoe de fans reageerden na de Grand Prix in Barcelona.

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Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi"

James Vowles lijkt van mening dat het besluit om de tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco terug te draaien onterecht is. De teambaas van Williams steunt McLaren en Red Bull Racing in hun voornemen om in beroep te gaan tegen de beslissing van de FIA. Vowles stelt dat het de verantwoordelijkheid van de teams en coureurs blijft om zich aan de regels te houden, maar vindt het oneerlijk dat de straf van de Alpine-coureur is geschrapt, terwijl dat bij Lewis Hamilton, Oscar Piastri en George Russell niet meer mogelijk is. Lees hier waar het protest precies over gaat en wat Vowles erover te zeggen heeft.

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Verstappen tevreden over P4 en wijst naar speciaal moment voor Hamilton

Max Verstappen kwam in Barcelona uiteindelijk als vierde over de streep en is achteraf best tevreden over het resultaat. De Nederlander onthult tegenover onder anderen GPFans dat er momenteel niet meer in zit en deelt de complimenten uit aan overwinnaar Lewis Hamilton. Lees hier hoe hij reageerde na zijn vierde plaats in Barcelona.

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