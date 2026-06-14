Hoewel Kimi Antonelli al was uitgevallen tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalonië, komt er toch ook nog een straf voor de Italiaanse klassementsleider. Ook Franco Colapinto mocht nog op het matje verschijnen en ook hij heeft een straf aan zijn broek gekregen.

Antonelli kwam tijdens de wedstrijd diverse keren buiten de baan terecht en werd dan ook genoteerd voor het overschrijden van de track limits. “De auto verliet het circuit vier keer tijdens de race zonder gegronde reden. De stewards erkennen dat de coureur niet na zijn derde overtreding een zwart-witvlag heeft ontvangen, maar pas na zijn vierde overtreding, omdat een eerdere overtreding pas later in de race werd vastgesteld. Echter, op basis van de huidige reglementen en de richtlijnen voor rijstandaarden ontslaat dit de coureur niet van de verplichting om zich aan de regels te houden”, zo luidt de conclusie. Antonelli was al uitgevallen, maar er worden vijf seconden bij zijn eindtijd opgeteld.

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Colapinto verliest P8

Voor Colapinto is het verhaal wel iets zuurder. Zo slaagde de Argentijn er niet in om voldoende af te remmen tijdens een gele vlag en daar is de FIA doorgaans erg streng in. “De stewards stellen vast dat de coureur van auto 43 weliswaar de snelheid iets heeft verminderd vóór het ingaan van de zone met één gele vlag, maar in de betreffende sector met gele vlag niet aantoonbaar genoeg snelheid heeft verminderd. De stewards erkennen dat de coureur heeft gereageerd op de gele vlag, maar achten die reactie niet voldoende om aan de regelgeving te voldoen. Daarom wordt een straf opgelegd aan de onderkant van de geldende strafbandbreedte”, zo luidt het oordeel van de stewards. Colapinto krijgt een tijdstraf van tien seconden en daarnaast nog een extra strafpunt op zijn superlicentie.

P8 on the road today but a 10-second penalty for failing to slow for a single yellow flag drops @FranColapinto to P10.



Nevertheless, still a great comeback from yesterday and to drive from P13 to P8 is amazing 🤜🤛 pic.twitter.com/tTG8tts4Pf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 14, 2026

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