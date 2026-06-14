Verstappen ziet positieve punten voor Antonelli ondanks DNF: "Net zijn teammaat ingehaald"
Verstappen ziet positieve punten voor Antonelli ondanks DNF: "Net zijn teammaat ingehaald"
Max Verstappen sprak na afloop van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië kort met Kimi Antonelli, die in de slotfase van de race uitviel met een kapotte Mercedes-motor. Volgens de Red Bull Racing-coureur hoeft de klassementsleider zich nergens zorgen over te maken.
Antonelli begon na een teleurstellende kwalificatie als derde aan de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Waar Ferrari beide coureurs van Mercedes wist af te troeven met een driestopper voor een ontketende Lewis Hamilton, vocht de jonge Italiaan een intens duel op de baan uit met titelrivaal en teammaat George Russell om de tweede plaats. In de slotfase van de race wist de negentienjarige Italiaan op de baan aan Russell voorbij te gaan, maar vrijwel direct hierna viel hij stil met een kapotte Mercedes-coureur. Precies hetzelfde scenario overkwam Russell eerder in Canada.
Verstappen sprak met Antonelli na DNF
Russell - vertrokken vanaf pole - kwam als tweede over de streep en loopt zo achttien punten in op zijn teammaat, die vijf van de eerste zes races wist te winnen. Na afloop van de race was op televisie te zien hoe Verstappen kort met Antonelli in gesprek was na afloop van de race. Tegenover onder andere GPFans vertelt hij wat hij tegen hem zei: "Dat dit ook bij het racen hoort, ik heb het zelf ook een paar keer gehad", klinkt het.
Verstappen vervolgt: "Die dingen horen erbij. Het positieve voor hem is dat hij weer een hele goede snelheid had en volgens mij had hij net zijn teammaat ingehaald, toen hij uitviel. Hij heeft de snelheid. Soms kan betrouwbaarheid een probleem zijn, maar dat hoort bij het racen."
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