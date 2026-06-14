Hadjar klaar met slechte starts Red Bull: 'Het is vreselijk'
Hadjar klaar met slechte starts Red Bull: 'Het is vreselijk'
Nadat Max Verstappen het dit seizoen al een paar keer was overkomen, overkwam het Isack Hadjar dit keer tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië: een slechte start. De Fransman is er wel klaar mee.
Hadjar begon de Grand Prix vanaf P6, maar viel al snel negen plekken terug door een dramatische start. Gedurende de race zou hij zich terugvechten en uiteindelijk alsnog op P6 finishen, maar het zorgde er wel voor dat hij de aansluiting met de rest van de coureurs van de topteams verloor. Daar baalde de Fransman van, want ook Verstappen kende al een paar keer dit seizoen een slechte start.
Hadjar niet blij met slechte starts Red Bull
Tegenover Canal+ stelt Hadjar dat hij baalt van hoe het weekend verlopen is en dat Red Bull snel op zoek moet naar oplossingen om de starts te verbeteren. "Het hele weekend hadden we vreselijke starts. We hadden sowieso al niet veel vertrouwen in de procedure, en dit was het slechtste wat we dit weekend hebben gedaan. We hebben een grote stap teruggezet. In Monaco ging het goed, in Canada hadden we iets gevonden. En nu heeft dit onze hele race verpest."
Hadjar over zege Hamilton
Isack Hadjar kreeg natuurlijk ook mee dat Lewis Hamilton zijn eerste zege boekte als coureur van Ferrari. Volgens de Fransman is het de zevenvoudig wereldkampioen gegund om weer eens een zege te boeken na bijna twee seizoenen zonder. "Ik heb de race op tv gevolgd terwijl ik aan het rijden was. grapt hij. Ik ben blij voor hem, hij heeft een goed seizoen, het is gaaf om het circuit met hem te delen."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen ziet positieve punten voor Antonelli ondanks DNF: "Net zijn teammaat ingehaald"
- 2 uur geleden
- 6
Red Bull-fans willen verbeteringen zien: 'Stop met de felicitaties en laat verbeteringen zien'
- 3 uur geleden
- 6
Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin"
- 3 uur geleden
- 7
Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin"
Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"
Hamilton pakt eerste Ferrari-zege na tactisch steekspel in Barcelona, drama voor Antonelli
Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi"
Net binnen
Hadjar klaar met slechte starts Red Bull: 'Het is vreselijk'
- 8 minuten geleden
Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Hebben stappen gezet'
- 36 minuten geleden
- 2
Mol wijst naar taak voor Red Bull: 'Zij moeten nu met updates komen'
- 1 uur geleden
- 1
Albon valt in Spanje uit: niet de auto, maar de T-cam is het probleem
- 1 uur geleden
Mercedes lijkt in te gaan grijpen bij Antonelli en Russell: 'Gaan we evalueren'
- 1 uur geleden
- 9
FIA deelt vijf seconden-straf aan Antonelli uit, ook Colapinto krijgt straf
- 2 uur geleden
- 6
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni