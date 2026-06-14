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Hadjar after the Monaco GP

Hadjar klaar met slechte starts Red Bull: 'Het is vreselijk'

Hadjar after the Monaco GP — Foto: © IMAGO

Hadjar klaar met slechte starts Red Bull: 'Het is vreselijk'

Nadat Max Verstappen het dit seizoen al een paar keer was overkomen, overkwam het Isack Hadjar dit keer tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië: een slechte start. De Fransman is er wel klaar mee.

Hadjar begon de Grand Prix vanaf P6, maar viel al snel negen plekken terug door een dramatische start. Gedurende de race zou hij zich terugvechten en uiteindelijk alsnog op P6 finishen, maar het zorgde er wel voor dat hij de aansluiting met de rest van de coureurs van de topteams verloor. Daar baalde de Fransman van, want ook Verstappen kende al een paar keer dit seizoen een slechte start.

Hadjar niet blij met slechte starts Red Bull

Tegenover Canal+ stelt Hadjar dat hij baalt van hoe het weekend verlopen is en dat Red Bull snel op zoek moet naar oplossingen om de starts te verbeteren. "Het hele weekend hadden we vreselijke starts. We hadden sowieso al niet veel vertrouwen in de procedure, en dit was het slechtste wat we dit weekend hebben gedaan. We hebben een grote stap teruggezet. In Monaco ging het goed, in Canada hadden we iets gevonden. En nu heeft dit onze hele race verpest."

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Hadjar over zege Hamilton

Isack Hadjar kreeg natuurlijk ook mee dat Lewis Hamilton zijn eerste zege boekte als coureur van Ferrari. Volgens de Fransman is het de zevenvoudig wereldkampioen gegund om weer eens een zege te boeken na bijna twee seizoenen zonder. "Ik heb de race op tv gevolgd terwijl ik aan het rijden was. grapt hij. Ik ben blij voor hem, hij heeft een goed seizoen, het is gaaf om het circuit met hem te delen."

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