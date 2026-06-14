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Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, China, 2026

Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Hebben stappen gezet'

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, China, 2026 — Foto: © IMAGO
2 reacties

Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Hebben stappen gezet'

Laurent Mekies stelt dat Red Bull Racing tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië is geëindigd waar het qua prestaties ook hoorde te eindigen en het team heeft gemaximaliseerd.

Mekies blikt terug op de race in Barcelona, waarin het team vierde en zesde werd met Verstappen en Hadjar. “De race gaf een accuraat beeld van waar we momenteel staan met ons pakket op een circuit als dit. Voorafgaand aan het weekend wisten we dat een baan als Barcelona, met veel vermogen en snelle bochten, een grotere uitdaging zou vormen dan andere circuits. Wat we vandaag zagen, kwam overeen met het beeld uit de kwalificatie: we konden strijden met de andere topteams, maar we hadden niet de snelheid om mee te doen voor de overwinning. Daarvoor moeten we nog altijd vier à vijf tienden zien te vinden.”

Mekies niet eens met Verstappen

Daar waar Max Verstappen niet het idee had dit weekend over een goede auto te beschikken, stelt Laurent Mekies dat de auto wel degelijk een verbetering was. “Desondanks hebben we stappen gezet ten opzichte van het begin van het seizoen. Iedereen in Milton Keynes werkt keihard om verdere ontwikkelingen naar de baan te brengen en het gat te dichten. Vandaag hebben we alle punten gepakt die op basis van onze snelheid haalbaar waren. Max reed een zeer sterke race met een goed uitgevoerde en behoorlijk afwijkende driestopstrategie ten opzichte van de coureurs voor hem."

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Mekies over Hadjar

Voor Isack Hadjar was het vooral zijn start die zijn race zou verpesten, maar ondanks dat kon de Fransman zich terugvechten naar P6. "Wat Isack betreft: na een dramatische start, waardoor hij meerdere plaatsen verloor, bleef hij kalm en vocht hij zich met enkele fraaie inhaalacties en een sterk tempo terug naar de punten. Vanuit het oogpunt van Red Bull Ford Powertrains was het bovendien mooi om te zien dat alle auto's met onze krachtbron in de punten finishten.”

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