Olav Mol is duidelijk over de prestatie van Max Verstappen in Barcelona. De Nederlander kwam als vierde over de streep en heeft daarmee het maximale uit de RB22 geperst. Mol wijst in Na de GP dan ook naar Red Bull, want daar moet nu het antwoord vandaan komen.

Red Bull reisde naar Barcelona af met de kennis dat dit het grote testweekend zou zijn. Daarin heeft Red Bull in de kwalificatie wel een stapje gemaakt, maar qua racesnelheid komt het nog flink tekort. Verstappen finishte weliswaar op P4, maar keek tegen een gigantisch gat naar Lando Norris op P3 aan. Daarnaast kon Charles Leclerc achter hem ook niet aansluiten.

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Verstappen heeft er het maximale uitgehaald

Mol trekt de vergelijking: "Hij heeft vandaag zijn A-, B- en C-zwemdiploma gehaald en hij heeft ergens in de middenmoot gezwommen en dat was het dan ook. Einde verhaal." Toch is het geen vruchteloze middag voor de Nederlander geweest: "Ik denk dat hij meer bezig was met de balans. Zij hadden van tevoren al een driestopper ingecalculeerd. Net als Ferrari. Dan komt die Virtual Safety Car op een goed moment. Dus hij zal daar niet ontevreden mee zijn."

Red Bull moet antwoorden

Toch moet er nog wat snelheid gevonden worden en Mol wijst naar updates: "Eén ding is duidelijk: ze zijn het vierde team en daar moet je gewoon reëel in zijn. Met een beetje afstelling ga je het daarmee niet redden. Zij zullen daar nu echt met performance-updates moeten gaan komen. Die moeten die auto gewoon een stap beter maken."

Kleurloze race

Met de huidige wagen kan ook Verstappen geen potten breken: "Het is gewoon nog de balans en dan weet Max er nog wel dingen mee uit te slepen die toch wel redelijk bijzonder zijn (...) Dit is, en dan doe ik niets af aan de prestatie van Max, een relatief kleurloze wedstrijd. Waar hij niets aan kan doen."

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