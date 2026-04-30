Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya wil Max Verstappen de overstap naar Mercedes maken. De Colombiaan stelt dat de Nederlander zijn zinnen op de Duitse renstal heeft gezet en vermoedt dat er op de achtergrond al gesprekken worden gevoerd met de leiding van de sport. Dat laat hij weten in gesprek met Betpack. "Ik weet zeker dat Max met Stefano Domenicali heeft gesproken over waar hij volgend jaar wil rijden", aldus Montoya.

Dat Verstappen om zich heen kijkt, komt niet als een verrassing gezien de huidige vorm van Red Bull Racing. De coureur kent een moeizame start van het nieuwe reglementaire tijdperk en bezet momenteel slechts de negende plaats in het wereldkampioenschap met twaalf punten. Naar verluidt beschikt hij over een prestatieclausule in zijn contract, waardoor hij de Oostenrijkse renstal voortijdig mag verlaten als hij tijdens de zomerstop niet in de top drie van het klassement staat. Montoya begrijpt de wens van de coureur dan ook volkomen. "Ik denk dat hij naar Mercedes wil, absoluut. Dat zou ik doen als ik Max was", vertelt de oud-coureur.

Luxeprobleem voor Mercedes

Een eventuele komst van Verstappen levert Mercedes echter een ingewikkeld vraagstuk op. Het team beschikt momenteel over George Russell en toptalent Kimi Antonelli, die beiden in ieder geval tot het einde van het seizoen onder contract staan. Montoya wijst op de uitstekende prestaties van de huidige coureurs als mogelijke hindernis voor Verstappen. "Het enige probleem dat ze daar zouden kunnen hebben, is als George Russell het wereldkampioenschap wint", stelt de analist. "Laat je dan de wereldkampioen gaan, of laat je de belofte Kimi Antonelli vertrekken? Ik denk dat ze Kimi dan houden", voorspelt Montoya.

Het door Montoya geschetste scenario is momenteel niet ondenkbaar. Na de eerste drie verreden races bezetten de Mercedes-coureurs de bovenste twee plekken in het kampioenschap. Antonelli gaat aan de leiding met 72 punten, op de voet gevolgd door Russell met 63 punten. Teambaas Toto Wolff heeft geruchten over een aanstaande rijderswissel onlangs nog resoluut van de hand gewezen. De Oostenrijker benadrukte dat er absoluut geen reden is om de huidige opstelling te veranderen, aangezien hij zeer tevreden is met de prestaties van zowel Russell als Antonelli.