Verstappen het zwijgen opgelegd door grote bazen F1: "Ze hebben met Max gepraat"

Juan Pablo Montoya vermoedt dat de Formule 1 een stevig gesprek met Max Verstappen heeft gevoerd, en dat de viervoudig wereldkampioen 'vriendelijk is verzocht' om zich minder kritisch over de sport uit te laten.

Max Verstappen loopt al enkele weken met zijn ziel onder de arm. De viervoudig wereldkampioen stoort zich mateloos aan de nieuwe reglementen in de Formule 1, waarbij met name het grote belang van de batterij hem tegen de borst stoot. Het van je gas af moeten in de bochten om de batterij op te laden voor het rechte stuk, staat volgens de Red Bull Racing-coureurs haaks op wat de Formule 1 zou moeten zijn. Verstappen heeft zijn kritiek sinds de start van het seizoen niet onder stoelen of banken gestoken en liet na de Grand Prix van Japan weten niet meer zeker te weten of hij nog wel door wil in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen gewaarschuwd door de Formule 1?

De toon van Verstappen lijkt inmiddels wat gematigd. Juan Pablo Montoya vermoedt dat dit op verzoek van de Formule 1 is gebeurd. Stefano Domenicali [Formule 1-CEO] gaf laatst een interview en daarin vertelde hij dat ze hadden geluisterd naar Max en de andere coureurs", klinkt het bij Betpack. "Maar hij voegde daaraan toe dat Max niet moet vergeten dat zijn stem krachtig is en dat hij voorzichtig moet zijn in wat hij zegt. Het zou mij niet verbazen als mensen van de Formule 1 naar Max zijn toegegaan en hebben gezegd dat hij zich stil moet houden. Ik weet zeker dat ze een gesprek met hem en de andere coureurs hebben gevoerd en ze hebben gewaarschuwd."

Onderdeel van de oplossing, niet van het probleem

De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Sindsdien heeft geen van de coureurs nog wat gezegd. De coureurs beginnen in te zien dat ze een onderdeel van de oplossing moeten zijn, niet van het probleem. Vrijwel alle kritiek in de media kwam van de coureurs. De invloed van de rijders is enorm. Ik weet zeker dat de Formule 1 heeft gezegd: 'We werken eraan, maar als je ons niet helpt, helpen wij jou niet. En als je wil vertrekken, is daar de deur.' Sindsdien heeft iedereen zijn toon veranderd."

