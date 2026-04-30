Verstappen sluit deelname race uit wegens veiligheid, FIA grijpt in richting Miami | GPFans Recap

De Grand Prix van Miami staat voor de deur na een aantal weken waarin het Formule 1-circus nergens te bekennen was. Op donderdag was het - zoals gebruikelijk - tijd voor de traditionele mediadag. In deze GPFans Recap praten we je helemaal bij over de nieuwtjes van vandaag.

Op de donderdag in Miami is het tijd voor de traditionele persconferenties, waar Max Verstappen na zijn Nürburgring-uitstapje - waar toch een hoop gebeurd is - niet hoefde aan te schuiven. Ondertussen was er wel genoeg te vermelden met andere nieuwtjes, zo lijkt Bahrein in 2027 weer de opener van het seizoen te worden, past de FIA de regels met de Boost Mode bij regen aan in Miami en wordt er gesproken over de stoelendans voor aankomend seizoen.

'Bahrein neemt rol van seizoensopener over van Australië in 2027'

De Formule 1-kalender voor volgend jaar begint steeds meer vorm te krijgen. Daarbij lijkt Australië de openingsrace definitief te verliezen aan Bahrein, zo meldt het Duitse Bild. Hoewel de officiële kalender nog niet door de autosportbond FIA is bevestigd, wijzen de signalen uit de paddock erop dat het seizoen opnieuw in het Midden-Oosten van start gaat. Naar verwachting wordt op 14 maart afgetrapt op het Bahrain International Circuit. Lees hier het hele artikel over de mogelijke verandering op de kalender.

Verstappen sluit deelname aan race uit vanwege veiligheid: "Het risico is te groot"

Max Verstappen heeft laten weten dat hij een overstap naar de rallysport resoluut uitsluit, hoewel hij met bewondering kijkt naar de rallycarrière van zijn vader Jos Verstappen. De 28-jarige viervoudig wereldkampioen stelt dat de risico's buiten het circuit simpelweg te groot zijn en trekt een duidelijke grens bij de gevaren van onvergevingsgezinde obstakels langs de route. Dat vertelt de Limburger in de podcast Up to Speed. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje'

Het zou de transferbom van de eeuw zijn in de Formule 1: Max Verstappen, George Russell en Oscar Piastri die met zijn drieën onderling van zitje ruilen. Maar gaat het ook echt gebeuren? Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ziet een stoelendans tussen deze drie als serieuze mogelijkheid: "George zou goed bij McLaren passen. En als Piastri en Verstappen willen vertrekken, kunnen ze met zijn drieën van zitje ruilen", klinkt het bij Betpack. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Juan Pablo Montoya.

Kelly Piquet openhartig over relatie met Verstappen: "Vaste rollen minder belangrijk"

Kelly Piquet heeft in een uitgebreid interview benadrukt dat haar relatie met Max Verstappen draait om gelijkwaardigheid en oprechte steun. In het Mexicaanse tijdschrift M Revista de Milenio vertelt het model over de dynamiek tussen haar en de viervoudig wereldkampioen. Volgens de Braziliaanse is het in de hectische wereld van de Formule 1 essentieel om elkaar te helpen met beide benen op de grond te blijven. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Kelly Piquet.

FIA verbiedt Boost Mode bij regen tijdens Grand Prix van Miami

De FIA heeft vlak voor de Grand Prix van Miami besloten om het gebruik van de zogeheten Boost Mode volledig te verbieden zodra er sprake is van zware regenval. Omdat de kans op onweersbuien tijdens de race op zondag aanzienlijk is toegenomen, wil de autosportbond gevaarlijke situaties op het deels ommuurde stratencircuit voorkomen. Lees hier het hele artikel over de ingreep van de FIA.

