Volgens Alpine-coureur Franco Colapinto heeft Oliver Bearman niets meer van zich laten horen na hun zware incident tijdens de Grand Prix van Japan. De Argentijn, die dit seizoen zijn debuutjaar bij de Franse renstal beleeft, stelt dat hij na de race op Suzuka direct contact heeft gezocht met de Haas-rijder, maar dat een reactie tot dusver is uitgebleven.

Het voorval tussen de twee talenten vond eind maart plaats tijdens de derde ronde van het wereldkampioenschap van 2026 op het circuit van Suzuka. Bij het ingaan van de Spoon-bocht ontstond een gevaarlijke situatie door een aanzienlijk snelheidsverschil van zo'n vijftig kilometer per uur tussen beide wagens. Colapinto was op dat moment energie aan het terugwinnen (harvesting), terwijl Bearman juist zijn volledige batterijvermogen en DRS inzette voor een inhaalpoging aan de buitenkant. Dit resulteerde in een zware crash voor de Britse Haas-coureur, die met een impact van 50G in de bandenstapels belandde en direct een safety car-fase veroorzaakte. "Na de race heb ik hem meteen een bericht gestuurd", citeert Motorsport.com Colapinto. "Hij heeft nooit gereageerd, dus we hebben niet gesproken. Ik heb wel geprobeerd het gesprek aan te gaan."

Artikel gaat verder onder video

Bearman ongedeerd

Ondanks de enorme klap kon Bearman ongedeerd uit zijn zwaar beschadigde Haas stappen. Voor Colapinto is dat het belangrijkste aspect van de hele situatie, ongeacht de aanhoudende discussie over de schuldvraag in de paddock. "Dat is voor mij het belangrijkste. Er is niets ernstigs gebeurd, en daar ben ik blij om". De FIA-stewards deelden na het raceweekend geen straffen uit aan de Alpine-coureur, al kwam de bond wel met aanvullende verduidelijkingen over de reglementen voor energiemanagement om dergelijke extreme snelheidsverschillen in de toekomst te voorkomen.

Onenigheid over de toedracht

Dat het contact tussen beide coureurs momenteel volledig stilligt, lijkt voort te komen uit de diepe frustratie bij het kamp van Bearman. De Haas-coureur, die na een sterke seizoensstart momenteel de zevende plaats bezet in het wereldkampioenschap, noemde de verdedigende actie van zijn collega kort na de race onacceptabel. Volgens de Brit zou Colapinto een onderlinge afspraak hebben geschonden die de coureurs tijdens de rijdersbriefing op vrijdag voor de race met elkaar hadden gemaakt over het niet 'liften' op gevaarlijke punten.