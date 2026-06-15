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Antonelli and FIA-logo

VIDEO | FIA deelt straffen uit, Hadjar klaar met pijnpunt van Red Bull

2 reacties

VIDEO | FIA deelt straffen uit, Hadjar klaar met pijnpunt van Red Bull

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De FIA heeft het na de race op Barcelona-Catalunya nog druk gehad, want onder andere Andrea Kimi Antonelli lag nog onder een vergrootglas. De Mercedes-coureur kwam tijdens de wedstrijd diverse keren buiten de baan terecht en werd dan ook genoteerd voor het overschrijden van de track limits. Ondanks dat hij al was uitgevallen, wordt er vijf seconden bij zijn eindtijd opgeteld.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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