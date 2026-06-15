De FIA heeft het na de race op Barcelona-Catalunya nog druk gehad, want onder andere Andrea Kimi Antonelli lag nog onder een vergrootglas. De Mercedes-coureur kwam tijdens de wedstrijd diverse keren buiten de baan terecht en werd dan ook genoteerd voor het overschrijden van de track limits. Ondanks dat hij al was uitgevallen, wordt er vijf seconden bij zijn eindtijd opgeteld.

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