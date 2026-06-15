Mercedes heeft bij de FIA een zogeheten 'right of review' aangevraagd voor de uitslag van de F1 Grand Prix van Monaco. Teambaas Toto Wolff heeft bij de wedstrijd van Barcelona-Catalonië bevestigd dat de Duitse renstal, net als McLaren en Red Bull, in beroep gaat nadat Alpine eerder met succes de straffen van Pierre Gasly wist terug te draaien.

Tijdens de race in het prinsdom kregen meerdere coureurs een straf voor te hard rijden in de pitstraat. Onder hen bevond zich Gasly, die door twee tijdstraffen van vijf seconden terugviel naar de zevende plaats. Alpine tekende echter met succes protest aan, waardoor afgelopen vrijdag werd aangekondigd dat de Fransman zijn derde positie en dus zijn podium terugkreeg. George Russell was, naast Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Franco Colapinto, één van de andere gedupeerden. De Brit viel destijds terug van de derde naar de twaalfde plek, omdat hij een drive-through penalty kreeg voor het niet correct inlossen van zijn eerdere pitstraatstraf. Dit kostte de coureur vijftien kostbare punten in de titelstrijd met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

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Foutieve meting in de pitstraat

Uit het oordeel van de stewards na het protest van Alpine bleek dat er geblunderd was bij het meten van de lengte van de pitstraat, waardoor de maximumsnelheid ook niet meer klopte. Tijdens de hoorzitting van afgelopen vrijdag werd vastgesteld dat auto's legaal een kortere afstand in de pitstraat konden afleggen dan de officials in hun berekeningen hadden gebruikt. Omdat de limiet wordt gemeten aan de hand van de tijd die coureurs nodig hebben om een bepaalde afstand af te leggen in plaats van de daadwerkelijke snelheid, werden zij ten onrechte als te snel geregistreerd. In werkelijkheid had Gasly, en mogelijk de andere vier slachtoffers, de limiet van zestig kilometer per uur helemaal niet overschreden. Omdat Gasly zijn tijdstraf niet inloste tijdens een pitstop maar het als tijdstraf na de finish kreeg, kon deze worden teruggedraaid, maar bij Russell en de anderen kan dit niet.

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Wolff bevestigt 'right of review'

McLaren heeft aangegeven in protest te willen tegen het terugdraaien van Gasly's straffen, omdat Piastri een kans op het podium misliep door het inlossen van de tijdstraf bij een pitstop. Red Bull Racing voegt zich bij het protest, omdat Isack Hadjar de dupe is door dit besluit van de FIA. De teamgenoot van Max Verstappen stond namelijk op het podium in Monaco, maar zijn punten voor P3 en de beker zijn nu afgepakt. Williams heeft aangegeven de protesten te willen steunen. Nu geeft Mercedes aan zelf ook een 'right of review' te hebben aangevraagd in de hoop dat de Alpine-coureur zijn straffen weer terugkrijgt. "We willen sowieso aan tafel zitten, wanneer deze beslissingen worden gemaakt. Ik wil niet hoe de jury over deze kwestie zullen oordelen, maar we moeten voor George opkomen", vertelt Wolff tegenover Sky Sports F1.

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