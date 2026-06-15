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Lewis Hamilton celebrates at the Barcelona GP

Hamilton over online haat en opgelopen blessure: "Maandenlang mee rondgelopen"

Lewis Hamilton celebrates at the Barcelona GP — Foto: © IMAGO

Hamilton over online haat en opgelopen blessure: "Maandenlang mee rondgelopen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De negativiteit vorig jaar heeft er bij Lewis Hamilton flink ingehakt, zo onthult de zevenvoudig wereldkampioen na zijn allereerste overwinning met Ferrari in de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Hij vertelt bovendien dat hij in diezelfde periode maandenlang met een blessure heeft rondgelopen, maar inmiddels mentaal en fysiek sterker is dan ooit.

De Brit schreef op zondag de Formule 1-wedstrijd in Spanje op zijn naam. Daarmee maakte hij een einde aan een reeks van 686 dagen zonder overwinning en boekte hij direct zijn eerste zege in dienst van de Italiaanse Scuderia. Na afloop van de race werd de routinier gevraagd naar de zware periode aan het einde van zijn tijd bij Mercedes en de impact van kritiek op social media.

Hamilton over de impact van kritiek en blessure

Hamilton geeft toe dat de aanhoudende twijfels van buitenaf hem destijds niet koud lieten. "Ik ben ook maar een mens", begon hij tegenover onder andere GPFans. "Er zijn momenten waarop ik die dingen zie en ik heb het me zeker weleens te diep laten raken. Maar toen ben ik me gaan loskoppelen van die 'matrix'. Ik heb veel tijd doorgebracht met familie en vrienden - echte mensen die me kennen, die nooit aan me hebben getwijfeld en me mijn hele leven hebben gesteund."

De Ferrari-coureur besloot het roer volledig om te gooien. Daarbij onthult hij een fysiek ongemak. "Vanaf Eerste Kerstdag ben ik op een missie gegaan. De trainingen die ik heb afgewerkt waren zwaarder dan ik ooit heb ervaren, om mezelf in goede vorm te houden. Aan het begin van vorig jaar raakte ik hier namelijk geblesseerd en daar heb ik maandenlang mee rondgelopen", onthult hij.

Deze overwinning voelde voor hem als een ultieme beloning na zo'n lastig 2025. "Het is een geweldig gevoel om op dat podium te staan. Ik ga vannacht waarschijnlijk in dit scharlakenrode shirt slapen. Het voelt goed om die Prancing Horse daarop te hebben", besluit Hamilton.

Gaat Lewis Hamilton dit seizoen zijn achtste wereldkampioenschap pakken?

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