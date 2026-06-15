Hülkenberg valt op bizarre manier uit in Barcelona: "Nog nooit zoiets gezien"
Hülkenberg valt op bizarre manier uit in Barcelona: "Nog nooit zoiets gezien"
Nico Hülkenberg is tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië op een uiterst zeldzame manier uitgevallen. De coureur van Audi moest de strijd staken nadat een opgeworpen steentje vanuit de grindbak roet in het eten gooide. De Nederlands sprekende Duitser reed in de punten, toen zijn zilveren bolide op merkwaardige wijze ermee ophield.
Liam Lawson reed halverwege de race op het Spaanse circuit van Montmeló negende, toen hij bij het uitkomen van bocht twaalf even van de baan schoot en daarbij wat grind mee nam. Hülkenberg reed op dat moment vlak achter de Racing Bulls, waardoor de Audi werd geraakt door de opgeworpen steentjes. Eén specifiek steentje raakte exact de veiligheidslus nabij de luchtinlaat van de wagen. Hierdoor trad het veiligheidssysteem in werking, wat resulteerde in het onmiddellijk afsluiten van zowel het ERS-systeem als de brandstoftoevoer. De ervaren coureur kon zijn auto alleen nog naar de pitstraat laten uitrollen, waar bleek dat herstarten onmogelijk was.
Hülkenberg kan uitvalbeurt niet geloven
Bij onder andere GPFans deelde hij zijn verbazing over de bizarre samenloop van omstandigheden. "Bij het uitkomen van bocht twaalf ging [Lawson] met een wiel door de grindbak, waardoor het grind de lucht in ging", begon Hülkenberg. "Eén specifiek steentje activeerde het noodsysteem dat aan de linkerkant van de roll hoop zit. De auto viel daardoor meteen dood. Ik rolde richting de pitstraat en er was niks wat ik verder had kunnen doen."
De Audi-coureur kan het nog altijd niet geloven dat hij op zo'n manier is uitgevallen in Barcelona. "Eerlijk gezegd heb ik zoiets als dit nog nooit gezien en nog nooit van gehoord in mijn hele carrière - echt heel ongelukkig, en raar. Wanneer je je ook bedenkt dat er in de slotfase nog eens twee auto's uitvielen...", zo doelde hij op Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. "De goden van de autosport willen gewoon niet dat ik punten scoor."
Alexander Albon maakte eveneens bijzondere pech mee, toen hij meermaals de pitstraat moest bezoeken vanwege een loszittende T-cam.
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