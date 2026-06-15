Red Bull zet stap richting FIA en gaat voor hoger beroep: 'Het is een principekwestie'
Red Bull zet stap richting FIA en gaat voor hoger beroep: 'Het is een principekwestie'
Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult dat hij het er niet bij laat zitten dat de FIA ervoor heeft gekozen om de straf van Pierre Gasly in Monaco ongedaan te maken, waardoor Isack Hadjar zijn podiumplek zag verdwijnen. De Fransman wijst naar een principekwestie en wil vooral dat fans en coureurs duidelijkheid krijgen, zo meldt Formule1.nl.
Afgelopen week vocht Alpine de uitslag van de race in Monaco aan. Gasly kwam daar als derde over de streep, maar viel door een tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat terug naar P7. Hadjar kreeg daardoor juist promotie. Alpine zag echter dat er verkeerd was gemeten en liet Gasly de straf dan ook niet tijdens de race uitzitten, waardoor die achteraf door de FIA gecorrigeerd kon worden. Toch waren er ook coureurs die de straf wel hadden uitgezeten en achteraf dus ook fout waren gemeten. Die straffen konden echter niet meer worden geschrapt. Daarnaast was Alpine het enige team dat om een right of review vroeg en dat met succes wist af te handelen.
McLaren en Mercedes niet blij met terugdraaien straf
Het heeft ertoe geleid dat diverse teams nu ontevreden zijn over de beslissing van de FIA. McLaren is voornemens om in hoger beroep te gaan en ook Mercedes heeft besloten om de uitspraak aan te vechten. "We willen sowieso aan tafel zitten wanneer deze beslissingen worden genomen. Ik wil niet weten hoe de jury over deze kwestie zal oordelen, maar we moeten voor George opkomen", vertelde Toto Wolff tegenover Sky Sports F1.
Red Bull ook in hoger beroep en wijst naar principekwestie
Ook Red Bull Racing gaat de strijd met de FIA aan en Mekies wijst daarvoor simpelweg naar een principekwestie: "We hebben het volledige beroep nog niet ingediend. Daar hebben we nog even de tijd voor (...) Wij zien dit vooral als een principekwestie met betrekking tot het welzijn van de sport. We willen meer duidelijkheid over hoe we omgaan met onherroepelijke straffen en hoe we aan het einde van de race tot de juiste uitslag komen." De teams die tegen de uitspraak van de FIA in protest gaan, hebben daarvoor tot dinsdag 16 juni de tijd.
Meetsysteem
Mekies legt daarnaast uit dat geen enkel meetsysteem echt waterdicht is, iets wat Will Courtenay van McLaren eerder ook al beaamde. "Er is niet één manier om snelheid exact te meten, en feitelijk bevatten ze allemaal een zekere mate van afwijking. We werken al heel lang met het huidige systeem; het was hetzelfde als op vrijdag, hetzelfde als in voorgaande jaren, en we hebben ons eraan aangepast. Maar uiteindelijk zijn er maar zeventien of achttien auto’s die erin geslaagd zijn zich aan de limiet te houden. We moeten er als sport voor zorgen dat we de juiste aanpak kiezen, zodat we in de toekomst duidelijkheid kunnen bieden aan zowel fans als coureurs", aldus de teambaas van Red Bull Racing. De FOM zelf bood eerder al excuses aan voor de tijdwaarneming in Monaco.
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