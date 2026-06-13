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Antonelli and FIA-logo

Stewards trekken conclusie na 'roekeloos rijgedrag' Antonelli, straf voor Stroll

Antonelli and FIA-logo — Foto: © IMAGO x GPFANS
3 reacties

Stewards trekken conclusie na 'roekeloos rijgedrag' Antonelli, straf voor Stroll

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Er liepen verschillende onderzoeken na de derde vrije training van de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Onder andere kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli en Ferrari-coureur Charles Leclerc werden op het matje geroepen. De stewards zijn zojuist met hun conclusies gekomen.

Vooral Antonelli werd door de FIA onder de loep genomen na VT3 op het Spaanse circuit in Montmeló. Hij had erg veel last van verkeer in de slotfase van de sessie en uit frustratie maakte hij een stuurbeweging richting Lance Stroll. "O, mijn God. Zoals altijd is het weer Stroll!", zo klaagde hij over de Aston Martin-coureur op de boardradio. Antonelli werd vervolgens opgehouden door Ollie Bearman. "Waarom krijg ik elke keer te maken met verkeer? Ik snap het niet. Iedereen zit me altijd in de weg, terwijl ik bezig ben met een ronde", klonk het opnieuw.

Antonelli biedt excuses aan Stroll aan

De Mercedes-coureur werd onderzocht voor 'roekeloos rijgedrag', vanwege die stuurbeweging naar Stroll. Dit valt onder artikel 2.e van hoofdstuk IV uit bijlage L van de International Sporting Code. De stewards hebben besloten Antonelli een reprimande op te leggen. Na vijf reprimandes krijgt de coureur een gridstraf van tien plekken, maar voor de Italiaan is dit zijn eerste. Antonelli heeft zijn excuses aangeboden aan Stroll, maar omdat werd bepaald dat zijn rijgedrag daadwerkelijk roekeloos was, krijgt hij alsnog een reprimande.

Leclerc wordt nog altijd onderzocht voor het mogelijk ophouden van de Audi van Nico Hülkenberg in bocht vijf, eveneens in de slotfase van VT3. Hierover heeft de FIA nog geen uitspraak gedaan, maar een oordeel zal nog voor de kwalificatie komen.

UPDATE 15:40 UUR: Leclerc komt er goed vanaf. Hij heeft slechts een waarschuwing gekregen.

Aston Martin kreeg een straf vanwege een overtreding van Stroll. De Canadees had 5,9 kilometer per uur te hard gereden door de pitstraat en dus ging de renstal uit Silverstone op de bon voor €600.

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