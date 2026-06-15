'McLaren verantwoordelijk voor straf Antonelli na melding bij stewards'
'McLaren verantwoordelijk voor straf Antonelli na melding bij stewards'
Dat Kimi Antonelli na afloop van de Grand Prix van Barcelona-Catalunya alsnog een straf kreeg na zijn uitvalbeurt, ligt volgens The Race aan het team van McLaren. De Italiaanse klassementsleider lag op P2 en had een rondje eerder teamgenoot George Russell ingehaald, maar ging uiteindelijk met nul punten naar huis.
Door het resultaat en de overwinning van Lewis Hamilton is de zevenvoudig kampioen voorlopig de titelrivaal van Antonelli. De Mercedes-coureur is nog altijd de klassementsleider met 156 punten, maar Hamilton heeft er momenteel 115. Russell was ook goed op weg in Barcelona, maar kwam als tweede over de streep en staat met 106 punten op de derde plek in het kampioenschap.
Vijf seconden-straf voor Antonelli
Antonelli kreeg uiteindelijk een straf omdat hij te vaak de track limits had overschreden. De FIA liet in het rapport het volgende hierover optekenen: “De stewards erkennen dat de coureur niet na zijn derde overtreding een zwart-witvlag heeft ontvangen, maar pas na zijn vierde overtreding, omdat een eerdere overtreding pas later in de race werd vastgesteld.” De Italiaan kreeg een tijdstraf van vijf seconden, maar was al uitgevallen en dus had het geen gevolgen.
McLaren stapte naar de FIA
Volgens het Britse medium is het echter McLaren geweest dat de stewards heeft geattendeerd op de vierde overtreding van Antonelli. “Wij hebben begrepen dat het Lando Norris was, die de hele race aan het jagen was op Antonelli, die de overtreding heeft aangekaart”, aldus The Race.
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