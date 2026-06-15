Honda baalt van huidige situatie en deelt complimenten uit aan Red Bull Ford
Honda baalt van huidige situatie en deelt complimenten uit aan Red Bull Ford
Honda-president Koji Watanabe baalt van de huidige situatie bij Aston Martin, waarbij er genoeg problemen zijn met de Japanse krachtbron. De topman legt uit waar de problemen vandaan komen en deelt ook complimenten uit aan zijn voormalige partner Red Bull Racing.
Honda was tot en met 2025 de motorpartner van Red Bull, maar aan die knipperlichtrelatie kwam dit jaar een einde. Het Japanse merk sloot in 2019 aan bij het Oostenrijkse team en besloot zich in 2021 terug te trekken. Wel werkte het op de achtergrond nog altijd aan de power units die bij Red Bull in de achterbak zaten. In 2023 kondigde Honda toch weer een terugkeer aan, maar Red Bull was ondertussen al met plan B begonnen, namelijk hun eigen motorafdeling. Die power unit is door de FIA in 2026 zelfs bestempeld als de krachtbron met de beste verbrandingsmotor.
Frustrerende periode
Bij AS-Web legt Watanabe de frustraties bloot: “Het is enorm frustrerend. Voor HRC (Honda Racing Corporation), of voor Honda als geheel, is de huidige situatie zeer frustrerend, en we zijn vastbesloten om met al onze kracht terug te komen.” De terugtrekking doet nog altijd pijn bij het Japanse merk: “In maart 2022, toen we onze F1-activiteiten beëindigden en de gehomologeerde motoren overdroegen aan Red Bull en AlphaTauri, keerde een groot aantal HRC-ingenieurs terug van HRC Sakura naar Honda Motor Co., Ltd. en Honda R&D Co., Ltd. op ons hoofdkantoor. Gedurende ongeveer een jaar, van toen tot mei 2023, toen we onze samenwerking met Aston Martin aankondigden, hebben we het fundamentele onderzoek en het componentenonderzoek voortgezet met een zeer klein team in Sakura. De vertraging in die periode was aanzienlijk. Ik denk dus dat we nog wat meer tijd nodig hebben om onze organisatie weer op de rails te krijgen.”
Complimenten voor Red Bull Ford
Dat Red Bull Ford volgens de FIA momenteel de beste verbrandingsmotor heeft, vindt Watanabe dan ook erg knap: “Eerlijk gezegd was ik verrast. Als collega-fabrikant van aandrijfsystemen wil ik mijn respect betuigen, en ik vind dat ze fantastisch werk hebben geleverd.”
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