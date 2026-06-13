Antonelli komt met tirade op boardradio en moet bij stewards zijn rijgedrag verantwoorden
Antonelli komt met tirade op boardradio en moet bij stewards zijn rijgedrag verantwoorden
Waar George Russell een vlekkeloze laatste oefensessie meemaakte voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië, kon dat niet gezegd worden voor de andere Mercedes-coureur. Andrea Kimi Antonelli moest twee keer zijn snelle ronde afhaken en wordt nu door de stewards onderzocht.
Russell was het snelst van iedereen met een tijd van 1:15.679. McLaren was echter ook rap in de derde vrije training op het Spaanse circuit in Montmeló. Oscar Piastri en Lando Norris werden tweede en vierde op een kwartseconde achterstand met daartussenin de Ferrari van Charles Leclerc. Max Verstappen moest genoegen nemen met P6 achter Lewis Hamilton. Antonelli deed twee pogingen om een tweede kwalificatierun te doen, maar moest beide ronden afhaken en werd daarom slechts achtste.
Antonelli is er helemaal klaar mee
De jonge Italiaan kwam eerst Lance Stroll tegen in de eerste bocht. "O, mijn God. Zoals altijd is het weer Stroll!", klonk het gefrustreerd over de boardradio. Antonelli besloot zijn boosheid te uiten door een stuurbeweging richting de Aston Martin-coureur te maken. Dit gaan de stewards onderzoeken, omdat het als 'roekeloos rijgedrag' kan worden gezien.
In een tweede poging werd Antonelli opgehouden door de Haas van Ollie Bearman die langzaam in de buurt van de apex reed door La Caixa. "Waarom krijg ik elke keer te maken met verkeer? Ik snap het niet. Iedereen zit me altijd in de weg, terwijl ik bezig ben met een ronde", zuchtte hij opnieuw. Zijn engineer Peter Bonnington reageerde nuchter: "Helaas ben ik niet de enige die die auto's naar buiten stuurt."
Overigens is Antonelli niet de enige die zich moet melden bij de stewards. Charles Leclerc en Nico Hülkenberg hebben elkaar mogelijk opgehouden in de vijfde bocht en ook dit wordt onderzocht.
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