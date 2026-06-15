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Flavio Briatore, Fernando Alonso, generic, 2026

'Alonso deelt waarschuwing uit aan Aston Martin door met Briatore gespot te worden'

Flavio Briatore, Fernando Alonso, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

'Alonso deelt waarschuwing uit aan Aston Martin door met Briatore gespot te worden'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Afgelopen weekend waren er geruchten over een mogelijke terugkeer van Fernando Alonso naar Alpine. Het Spaanse AS stelt dat het momenteel nog lang niet zover is, maar dat de opvallende foto's van Flavio Briatore en de Spanjaard wél een duidelijke waarschuwing zijn richting Aston Martin.

Alonso heeft zich de afgelopen maanden geduldig getoond en simpelweg uitgelegd wat de problemen met de AMR26 zijn. Afgelopen weekend kwam daar overigens nog wel wat stevige kritiek bij. Zo stelde hij bij onder meer GPFans dat Aston Martin niet alleen over de slechtste motor beschikt, maar ook dat de wagen momenteel de ‘slechtste’ is. De Spanjaard heeft in zijn lange Formule 1-carrière bij diverse teams gezeten en in Barcelona kwam het gerucht op dat hij mogelijk opnieuw gaat vertrekken.

(Nog) geen transfer in de maak

Het Spaanse medium is duidelijk: “Er zijn geen aanwijzingen dat Alonso heeft besloten om in 2026 met pensioen te gaan, althans nog niet.” Briatore is namelijk niet alleen de CEO van Alpine, maar ook de manager van de tweevoudig wereldkampioen. Wel laat AS optekenen dat de gesprekken tussen het duo, in het volle zicht van de camera’s, mogelijk bewust zijn gedaan om een waarschuwing richting Aston Martin af te geven. Daarnaast waren de uitspraken na afloop van de race in Barcelona ook niet mals: “Op een gegeven moment moeten we zien dat de upgrades de auto sneller maken; de afgelopen jaren is dat niet altijd het geval geweest. We moeten met de ontwikkelingen van dit jaar een aantal dingen bewijzen.”

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