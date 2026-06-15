'Alonso deelt waarschuwing uit aan Aston Martin door met Briatore gespot te worden'
'Alonso deelt waarschuwing uit aan Aston Martin door met Briatore gespot te worden'
Afgelopen weekend waren er geruchten over een mogelijke terugkeer van Fernando Alonso naar Alpine. Het Spaanse AS stelt dat het momenteel nog lang niet zover is, maar dat de opvallende foto's van Flavio Briatore en de Spanjaard wél een duidelijke waarschuwing zijn richting Aston Martin.
Alonso heeft zich de afgelopen maanden geduldig getoond en simpelweg uitgelegd wat de problemen met de AMR26 zijn. Afgelopen weekend kwam daar overigens nog wel wat stevige kritiek bij. Zo stelde hij bij onder meer GPFans dat Aston Martin niet alleen over de slechtste motor beschikt, maar ook dat de wagen momenteel de ‘slechtste’ is. De Spanjaard heeft in zijn lange Formule 1-carrière bij diverse teams gezeten en in Barcelona kwam het gerucht op dat hij mogelijk opnieuw gaat vertrekken.
(Nog) geen transfer in de maak
Het Spaanse medium is duidelijk: “Er zijn geen aanwijzingen dat Alonso heeft besloten om in 2026 met pensioen te gaan, althans nog niet.” Briatore is namelijk niet alleen de CEO van Alpine, maar ook de manager van de tweevoudig wereldkampioen. Wel laat AS optekenen dat de gesprekken tussen het duo, in het volle zicht van de camera’s, mogelijk bewust zijn gedaan om een waarschuwing richting Aston Martin af te geven. Daarnaast waren de uitspraken na afloop van de race in Barcelona ook niet mals: “Op een gegeven moment moeten we zien dat de upgrades de auto sneller maken; de afgelopen jaren is dat niet altijd het geval geweest. We moeten met de ontwikkelingen van dit jaar een aantal dingen bewijzen.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Alonso ziet oneerlijke situatie voor Verstappen: "Hij is de beste, maar eindigt op P5 in het WK"
- Vandaag 06:57
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hülkenberg valt op bizarre manier uit in Barcelona: "Nog nooit zoiets gezien"
Mercedes voegt zich bij Red Bull en McLaren met protest: "Moeten voor Russell opkomen"
Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin"
Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"
Net binnen
‘Red Bull-top in grote onzekerheid door Verstappen’, Hamilton haalt uit na zege | GPFans Recap
- 12 minuten geleden
'Alonso deelt waarschuwing uit aan Aston Martin door met Briatore gespot te worden'
- 55 minuten geleden
'McLaren verantwoordelijk voor straf Antonelli na melding bij stewards'
- 1 uur geleden
Wat levert een eventuele transfer naar Alpine Fernando Alonso nog op? | GPFans Raceteam
- 2 uur geleden
Red Bull veegt claim FIA van tafel over sterkste verbrandingsmotor
- 3 uur geleden
- 1
Honda baalt van huidige situatie en deelt complimenten uit aan Red Bull Ford
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei
Hamilton geniet van gevecht Verstappen, maar "voelt niet als wat autosport zou moeten zijn"
- 29 mei