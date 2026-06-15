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Verstappen in Barcelona

Verstappen analyseert zwakte Red Bull maar heeft goed nieuws: "Zijn daar mee bezig"

Verstappen in Barcelona — Foto: © IMAGO

Verstappen analyseert zwakte Red Bull maar heeft goed nieuws: "Zijn daar mee bezig"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen stelt dat de tegenvallende prestaties van de Red Bull RB22 voornamelijk te wijten zijn aan circuits met een hoge bandenslijtage en veel energiebelasting. De viervoudig wereldkampioen ziet dat zijn team momenteel de vierde kracht op de grid is, ver achter concurrenten Mercedes, Ferrari en McLaren. Verstappen gaat na de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië in op hoe nu verder voor hem en Red Bull.

Tijdens de meest recente raceweekenden is pijnlijk duidelijk geworden dat de ontwikkelde bolide van Red Bull Racing moeite heeft om het tempo van de kopgroep te volgen. Na de race in Spanje, op een circuit dat bekendstaat om de zware belasting op het Pirelli-rubber, werd Verstappen gevraagd of dit weekend de zwakke plekken van het chassis heeft blootgelegd. "Ik denk zeker dat we er een beetje last van hebben op de hogesnelheidscircuits", vertelt de Limburger tegenover onder andere GPFans. Volgens hem ligt de ware oorzaak echter specifieker. "Maar het gaat vooral om circuits met veel energie en een hoog bandenslijtage, dat is waar we nog steeds lijken tekort te schieten."

Vierde team op de grid

Waar Red Bull de afgelopen jaren domineerde, moet het team nu toezien hoe coureurs als Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton de zeges verdelen. Verstappen, die momenteel op de zevende plaats in het kampioenschap staat, is realistisch over de huidige pikorde. "Het is duidelijk dat we nog steeds achter Ferrari, Mercedes en McLaren staan, want we zijn in principe achter één auto van ieder team hier gefinisht", legt de Red Bull-coureur uit. "We zijn als team denk ik nog steeds de vierde, misschien een klein beetje beter, maar nog steeds niet waar we natuurlijk willen zijn."

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Red Bull bezig met upgrades

De technische afdeling onder leiding van onder andere Pierre Waché en Paul Monaghan staat voor de zware taak om het chassis te verbeteren en de balansproblemen op te lossen. Met veeleisende circuits zoals Silverstone en Spa-Francorchamps in het vooruitzicht, is haast geboden. Verstappen benadrukt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een oplossing. "Het is een werk in uitvoering en ik hoop dat we heel snel weer wat meer prestaties kunnen vinden", klinkt het hoopvol. Gevraagd of het team het chassis inmiddels goed genoeg begrijpt, wijst hij vooral naar de doorontwikkeling in de fabriek. "Ja, maar over het algemeen gaat het er gewoon om meer prestaties te brengen, betere upgrades. Maar daar zijn we mee bezig!"

Heb jij er vertrouwen in dat Red Bull dit jaar nog een race kan winnen?

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