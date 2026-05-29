Lewis Hamilton vond het gevecht met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Canada fantastisch, maar laat de huidige generatie Formule 1-auto's op motorisch vlak te wensen over. De Brit stelt dat het tactische steekspel op de baan prachtig is, maar hij baalt ervan dat de krachtbronnen op de rechte stukken te snel stilvallen.

Afgelopen zondag stonden er drie verschillende generaties coureurs op het podium op het Circuit Gilles Villeneuve. Terwijl racewinnaar Andre Kimi Antonelli de zege pakte, vochten de 41-jarige Ferrari-coureur en de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing een verbeten duel uit om de tweede plaats. Uiteindelijk trok de zevenvoudig wereldkampioen aan het langste eind en verwees hij de Limburger naar de derde trede van het ereschavot. Hamilton vertelde na afloop wat hij van de strijd in Montreal vond.

Genieten van de jacht

Gevraagd naar het spektakel op de baan, steekt Hamilton zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Het was geweldig. Absoluut geweldig om te vechten met een van de grootheden", vertelt hij over Verstappen. Hij benadrukt dat de bolides van Ferrari en Red Bull dicht bij elkaar zaten. "Terwijl wij waarschijnlijk iets sneller zijn in de bochten, winnen zij alles wat je in de bocht pakt weer terug op het rechte stuk", legt hij uit. Nadat Verstappen in de beginfase sneller was, kon de jacht op de mediumbanden geopend worden. "Ik hou van die jacht. Mijn hele leven draait daar al om sinds ik een kind was en een heel oude kart had. Dus het was geweldig om weer in die positie te zitten en op een kampioen voor me te jagen."

Kritiek op krachtbronnen

Ondanks het succesvolle gevecht plaatst Hamilton wel grote kanttekeningen bij de huidige motoren. Vanwege een gebrek aan vermogen ten opzichte van de concurrentie moest hij continu berekeningen maken in de cockpit. "Je moet zo strategisch zijn als je minder vermogen hebt dan de anderen om je heen", stelt hij. Zelfs met de Overtake Mode geactiveerd, bleek de topsnelheid op de rechte stukken een uitdaging. "Ik moest proberen uit te zoeken hoe ik de hoeveelheid energie van de batterij op elk recht stuk kon maximaliseren. Godzijdank is het me gelukt", blikt hij terug op het duel met Verstappen.

'Niet wat autosport zou moeten zijn'

De manier waarop de huidige krachtbronnen hun vermogen leveren, voelt volgens hem onnatuurlijk aan. "Het blijft een raar gevoel. Je gaat op het gas, opent de Straight Mode [vleugels], en dan sterft het vermogen halverwege het rechte stuk af en begint het toerental te dalen", omschrijft Hamilton het probleem. Voor de Ferrari-coureur mist dit de essentie van de koningsklasse. "Het voelt niet als wat autosport zou moeten zijn. De motor zou tot het einde van het rechte stuk de longen uit zijn lijf moeten schreeuwen en gewoon moeten blijven trekken. Dat deden ze in het V8- of V10-tijdperk wel", klinkt het kritisch. Hoewel hij de aerodynamische opzet van de auto's prijst omdat ze volgen in de vuile lucht makkelijker maken, is zijn conclusie over de motoren helder. "Het motorgedeelte is minder spannend", besluit hij.

