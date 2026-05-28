In deze GPFans Recap van donderdag 28 mei zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Mercedes was oppermachtig op het Circuit Gilles Villeneuve afgelopen weekend. Ze leken een één-twee te scoren met George Russell en Andrea Kimi Antonelli, totdat de eerstgenoemde uitviel met een kapotte batterij. Waar de meeste teams last hadden van de koude temperaturen in Canada, was dit geen probleem voor Mercedes. Dit kwam door een vernuft velgontwerp. We blikken ook vooruit op Monaco. Daar blijkt dat de actieve aerodynamica niet ingezet zal worden. Er zijn namelijk nul Straight Mode-zones. Verder dreigt er een diskwalificatie na de 24h Nürburgring, wil Mohammed Ben Sulayem termijnlimieten van FIA-presidenten in de prullenbak smijten en wordt Max Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken.

Mercedes trotseerde kou in Canada dankzij dít technische 'foefje' in de velgen

Mercedes was tijdens de F1 Grand Prix van Canada een klasse apart dankzij een slimme aanpassing aan de afstelling van de auto. De renstal maakte in Montreal met succes gebruik van een trucje om de banden via de velgen op te warmen, iets wat vorig jaar nog illegaal zou zijn geweest. Omdat de Formule 1-teams sinds dit seizoen weer hun eigen velgen mogen ontwerpen, kon de Duitse formatie de bandentemperatuur perfect in het juiste werkvenster houden. Op die manier bleef het Pirelli-rubber bij Andrea Kimi Antonelli en George Russell in het juiste werkvenster, ondanks de koude temperaturen. Lees hier het hele artikel over het velgentrucje van Mercedes in Montreal.

FIA-president wil regels aan laten passen om langer aan de macht te kunnen blijven

Mohammed Ben Sulayem wil de regels rondom het FIA-presidentschap ingrijpend veranderen door de huidige termijnlimieten volledig te schrappen. De 64-jarige Emirati werd eind vorig jaar zonder tegenstand herkozen voor een tweede termijn, maar lijkt nu de weg vrij te willen maken om voor onbepaalde tijd aan de macht te blijven. De voorgestelde statutenwijziging stuit echter op felle kritiek van voormalige uitdagers, die spreken van een gevaar voor goed bestuur. Een woordvoerder van de bond laat aan de BBC weten dat het voorstel is ingediend om een consistente benadering van ambtstermijnen binnen alle FIA-organen te bewerkstelligen, vergelijkbaar met wat al geldt voor de zogenoemde world councils en de senaat. Lees hier het hele artikel over het opmerkelijke voorstel van Mohammed Ben Sulayem.

Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Word de nieuwe Schumacher"

Max Verstappen heeft de opvallende suggestie gekregen om Red Bull Racing te verlaten voor een avontuur in Maranello. De viervoudig wereldkampioen krijgt de raad: "Ga naar Ferrari en wordt de nieuwe Schumacher". Deze uitspraak volgt in een periode waarin de Nederlander een uiterst moeizame seizoensstart kent en zijn team ver is teruggezakt in de pikorde. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf zegt Chrstijan Albers: "Mocht ik hem advies mogen geven, dan zou ik vooral zeggen: stop alsjeblieft nog niet. Zonder Max wordt het op de grid meteen een pak saaier." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1.

Uitslag 24h Nürburgring nog steeds onzeker: Red Bull-Lamborghini wordt mogelijk illegaal verklaard

Red Bull Team ABT, wat één van de rivalen van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing was, hangt een diskwalificatie boven het hoofd na het behalen van de tweede plaats tijdens de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De motor van de Lamborghini zou namelijk te veel vermogen hebben geleverd. Direct na het vallen van de vlag werden de best geklasseerde auto's van zes verschillende fabrikanten verzegeld en afgevoerd voor inspectie. Waar de concurrentie zonder problemen door de keuring kwam, liep de test bij de formatie van ABT vertraging op, waarschijnlijk door een defecte koppeling. De auto werd afgesloten bewaard en pas een week later, afgelopen dinsdag, met een nieuwe koppeling opnieuw getest. Een woordvoerder van de raceorganisatie bevestigde tegenover de eerder vernoemde bron de problemen. "In het kader van een routineonderzoek van in totaal zes GT3-voertuigen zijn bij de Lamborghini met startnummer 84 onregelmatigheden vastgesteld." Lees hier het hele artikel over een mogelijke diskwalificatie in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring.

F1 naar Monaco zonder actieve aerodynamica: technische innovatie ontbreekt op stratencircuit

De Formule 1 lijkt te hebben bevestigd dat er volgend weekend tijdens de Grand Prix van Monaco geen zogeheten Straight Mode-zones aanwezig zullen zijn op het stratencircuit. Dit betekent dat de coureurs in de smalle straten van het prinsdom geen gebruik kunnen maken van de nieuwe actieve aerodynamica om de luchtweerstand te verminderen. De beslissing om de actieve aerodynamica volledig uit te schakelen, komt mogelijk voort uit veiligheidsoverwegingen en de unieke lay-out van het 3,337 kilometer lange circuit. Normaal gesproken opent de Straight Mode de voor- en achtervleugel op rechte stukken waar coureurs langer dan drie seconden volgas rijden, wat de luchtweerstand met meer dan de helft van de normale waarden verlaagt. In Monte Carlo lijkende rechte stukken daarvoor te kort. Lees hier het hele artikel over het gebrek aan Straight Mode-zones in Monaco.

Supersport-rijder Ingham (33) overlijdt bij Isle of Man TT, zijspanraces afgelast na meerdere crashes

De organisatie van de Isle of Man TT heeft de zogeheten categorie 'sidecars' voor de rest van het evenement geschrapt na een reeks zware ongevallen. Tegelijkertijd wordt de legendarische race overschaduwd door het overlijden van motorcoureur Daniel Ingham. De 33-jarige Brit kwam woensdagavond om het leven tijdens de kwalificaties. Lees hier het hele artikel over ongelukken tijdens de Isle of Man TT.

