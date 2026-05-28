Volgens Haas-coureur Ollie Bearman is de kans groot dat Fernando Alonso na dit seizoen een punt achter zijn Formule 1-carrière zet. Hij voorspelt dat de Spanjaard de sport zal verlaten om meer tijd door te brengen met zijn pasgeboren kind. Dat laat de jonge Brit weten tijdens een vragenspel met zijn teamgenoot Esteban Ocon in het YouTube-programma Hot Ones.

Tijdens een aflevering van Hot Ones Versus kregen de twee Haas-ploegmaten verschillende lastige vragen voorgeschoteld. Konden ze een vraag niet beantwoorden, dan moesten ze heel pittig stukje kip opeten. Ocon, die de vraag van een kaartje voorlas, vroeg aan zijn jongere collega wie naar zijn idee het meest waarschijnlijk aan het einde van het seizoen met pensioen gaat. Bearman hield in eerste instantie nog een slag om de arm. "Nou, we hebben nu een paar oudere coureurs. Het hangt er denk ik vanaf hoe het jaar verloopt."

Druk van Ocon leidt tot naam van Alonso

Ocon nam echter geen genoegen met dat ontwijkende antwoord en eiste een specifieke naam. "Nee, ik wil gewoon een naam", drong de Fransman lachend aan. Daarop sprak Bearman zijn verwachting uit over de toekomst van tweevoudig wereldkampioen Alonso. "Ik denk dat als het zo doorgaat als nu, Fernando meer tijd zal willen doorbrengen met zijn pasgeborene", voorspelde hij. Ocon sloot het onderwerp vervolgens af door te concluderen dat Bearman de ronde had gewonnen.

Het is tot dusver een rampzalig seizoen geweest voor Aston Martin. De AMR26 arriveerde te laat voor de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya en gedurende de wintertests in Bahrein kwamen al snel een heleboel problemen naar voren, zoals enorme vibraties die de batterij kapot schudden. Het team waar Alonso en Lance Stroll voor uitkomen staat dan ook laatste in het constructeurskampioenschap, zelfs achter nieuwkomers Cadillac.