Supersport-rijder Ingham (33) overlijdt bij Isle of Man TT, zijspanraces afgelast na meerdere crashes
Supersport-rijder Ingham (33) overlijdt bij Isle of Man TT, zijspanraces afgelast na meerdere crashes
De organisatie van de Isle of Man TT heeft de zogeheten categorie 'sidecars' voor de rest van het evenement geschrapt na een reeks zware ongevallen. Tegelijkertijd wordt de legendarische race overschaduwd door het overlijden van motorcoureur Daniel Ingham. De 33-jarige Brit kwam woensdagavond om het leven tijdens de kwalificaties.
Ingham crashte tijdens zijn eerste ronde van de derde kwalificatiesessie bij Doran's Bend. Hoewel de coureur uit Melton Mowbray dit jaar zijn officiële debuut maakte in de TT-races, beschikte hij over ruim tien jaar ervaring op de beruchte Mountain Course. Zo nam hij sinds 2016 deel aan de Manx Grand Prix en schreef hij in 2024 de prestigieuze Senior MGP op zijn naam. De organisatie laat in een verklaring weten diep bedroefd te zijn over het verlies van een populair en gerespecteerd lid van de Road Racing-gemeenschap. "We willen onze diepste condoleances overbrengen aan Daniels familie, geliefden en vrienden", zo klinkt het. De organisatie betuigde medeleven aan zijn team, zijn vrouw Helayna en hun twee kinderen.
Organisatie grijpt in bij zijspanklasse na reeks incidenten
Naast het tragische verlies van Supersport-deelnemer Ingham, greep de wedstrijdleiding ook in bij de zijspannen. Na een crash tijdens de kwalificatie op woensdagavond werd er een directe technische en operationele beoordeling uitgevoerd. Als voorzorgsmaatregel is besloten om de klasse voor de rest van het evenement op te schorten. "We erkennen de lange geschiedenis van het sidecar-racen op de TT, samen met de toewijding van de deelnemers, teams en supporters die bij de klasse betrokken zijn", aldus de organisatie. "Deze beslissing is daarom niet lichtvaardig genomen", vervolgt het statement. "De veiligheid van deelnemers, toeschouwers, marshals, officials en alle betrokkenen bij het evenement moet echter de prioriteit blijven."
De beslissing om de klasse stil te leggen volgde op twee ernstige incidenten in korte tijd. Dinsdagavond raakten Maria Costello en haar passagier Shaun Parker gewond bij een crash nabij Brandish. Costello werd voor behandeling overgebracht naar het Aintree-ziekenhuis in Liverpool, terwijl Parker werd opgenomen in het Noble's Hospital op het eiland. Een dag later werd de sessie rond half negen lokale tijd afgevlagd na een zware klapper van de broers Ryan en Callum Crowe bij Crosby Leap, meldt de BBC. Beide broers werden na het ongeval naar het ziekenhuis vervoerd. Hun vader, voormalig TT-kampioen Nick Crowe, liet via sociale media weten dat de verwondingen van zijn zoons niet levensbedreigend zijn.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
F1 naar Monaco zonder actieve aerodynamica: technische innovatie ontbreekt op stratencircuit
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen bijt van zich af na belediging tegenstander in schietspelletje: "Hou je bek, b*tch!"
- 2 uur geleden
Uitslag 24h Nürburgring nog steeds onzeker: Red Bull-Lamborghini wordt mogelijk illegaal verklaard
- 3 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Uitslag 24h Nürburgring nog steeds onzeker: Red Bull-Lamborghini wordt mogelijk illegaal verklaard
Montoya ziet ruil tussen Verstappen en Piastri als logisch gevolg van overstap Lambiase
Voorsprong Antonelli geeft verkeerd beeld: "Russell had er drie moeten winnen"
Windsor: "Daarom is Max Verstappen nog steeds de absolute maatstaf in de Formule 1"
Net binnen
Bearman ziet Alonso met pensioen gaan: 'Wil meer tijd doorbrengen met zijn kind'
- 3 minuten geleden
Supersport-rijder Ingham (33) overlijdt bij Isle of Man TT, zijspanraces afgelast na meerdere crashes
- 57 minuten geleden
- 1
F1 naar Monaco zonder actieve aerodynamica: technische innovatie ontbreekt op stratencircuit
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen bijt van zich af na belediging tegenstander in schietspelletje: "Hou je bek, b*tch!"
- 2 uur geleden
Uitslag 24h Nürburgring nog steeds onzeker: Red Bull-Lamborghini wordt mogelijk illegaal verklaard
- 3 uur geleden
McLaren overweegt eigen Formule 1-motor te bouwen | GPFans News
- Vandaag 16:02
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman minder dicht bij schorsing richting Grand Prix van Monaco
- Vandaag 08:03
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- Gisteren 11:19
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei