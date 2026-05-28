De organisatie van de Isle of Man TT heeft de zogeheten categorie 'sidecars' voor de rest van het evenement geschrapt na een reeks zware ongevallen. Tegelijkertijd wordt de legendarische race overschaduwd door het overlijden van motorcoureur Daniel Ingham. De 33-jarige Brit kwam woensdagavond om het leven tijdens de kwalificaties.

Ingham crashte tijdens zijn eerste ronde van de derde kwalificatiesessie bij Doran's Bend. Hoewel de coureur uit Melton Mowbray dit jaar zijn officiële debuut maakte in de TT-races, beschikte hij over ruim tien jaar ervaring op de beruchte Mountain Course. Zo nam hij sinds 2016 deel aan de Manx Grand Prix en schreef hij in 2024 de prestigieuze Senior MGP op zijn naam. De organisatie laat in een verklaring weten diep bedroefd te zijn over het verlies van een populair en gerespecteerd lid van de Road Racing-gemeenschap. "We willen onze diepste condoleances overbrengen aan Daniels familie, geliefden en vrienden", zo klinkt het. De organisatie betuigde medeleven aan zijn team, zijn vrouw Helayna en hun twee kinderen.

Artikel gaat verder onder video

Organisatie grijpt in bij zijspanklasse na reeks incidenten

Naast het tragische verlies van Supersport-deelnemer Ingham, greep de wedstrijdleiding ook in bij de zijspannen. Na een crash tijdens de kwalificatie op woensdagavond werd er een directe technische en operationele beoordeling uitgevoerd. Als voorzorgsmaatregel is besloten om de klasse voor de rest van het evenement op te schorten. "We erkennen de lange geschiedenis van het sidecar-racen op de TT, samen met de toewijding van de deelnemers, teams en supporters die bij de klasse betrokken zijn", aldus de organisatie. "Deze beslissing is daarom niet lichtvaardig genomen", vervolgt het statement. "De veiligheid van deelnemers, toeschouwers, marshals, officials en alle betrokkenen bij het evenement moet echter de prioriteit blijven."

De beslissing om de klasse stil te leggen volgde op twee ernstige incidenten in korte tijd. Dinsdagavond raakten Maria Costello en haar passagier Shaun Parker gewond bij een crash nabij Brandish. Costello werd voor behandeling overgebracht naar het Aintree-ziekenhuis in Liverpool, terwijl Parker werd opgenomen in het Noble's Hospital op het eiland. Een dag later werd de sessie rond half negen lokale tijd afgevlagd na een zware klapper van de broers Ryan en Callum Crowe bij Crosby Leap, meldt de BBC. Beide broers werden na het ongeval naar het ziekenhuis vervoerd. Hun vader, voormalig TT-kampioen Nick Crowe, liet via sociale media weten dat de verwondingen van zijn zoons niet levensbedreigend zijn.

