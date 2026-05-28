Red Bull Team ABT, wat één van de rivalen van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing was, hangt een diskwalificatie boven het hoofd na het behalen van de tweede plaats tijdens de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De motor van de Lamborghini zou namelijk te veel vermogen hebben geleverd. De definitieve uitslag van de uitputtingsslag is daarom nog altijd voorlopig, in afwachting van het uiteindelijke oordeel van de sportcommissarissen.

Tijdens de routinecontroles na afloop van de race op de Nürburgring Nordschleife bleek dat de Lamborghini Huracán GT3 EVO2 met startnummer 84 niet aan de technische eisen voldeed. De bolide, bestuurd door Mirko Bortolotti, Luca Engstler en Patric Niederhauser, werd op een rollenbank gezet om de zogeheten Balance of Performance te controleren. Volgens Motorsport-Total.com leverde de krachtbron ongeveer twintig paardenkrachten meer dan de vooraf vastgestelde referentiewaarden. Het reglement staat een afwijking van maximaal twee procent toe, wat bij een geschat vermogen van vijfhonderd pk neerkomt op een marge van tien pk. De door Red Bull gesponsorde bolide zat daar dus ruim boven.

Onderzoek liep vertraging op door defecte koppeling

Direct na het vallen van de vlag werden de best geklasseerde auto's van zes verschillende fabrikanten verzegeld en afgevoerd voor inspectie. Waar de concurrentie zonder problemen door de keuring kwam, liep de test bij de formatie van ABT vertraging op, waarschijnlijk door een defecte koppeling. De auto werd afgesloten bewaard en pas een week later, afgelopen dinsdag, met een nieuwe koppeling opnieuw getest. Een woordvoerder van de raceorganisatie bevestigde tegenover de eerder vernoemde bron de problemen. "In het kader van een routineonderzoek van in totaal zes GT3-voertuigen zijn bij de Lamborghini met startnummer 84 onregelmatigheden vastgesteld", zo klinkt het.

Bij de andere vijf gecontroleerde merken werden geen overtredingen geconstateerd. Het gaat om de nummer-80-Ravenol-Mercedes-AMG van Winward Racing die de race won, de nummer-34-Walkenhorst-Aston Martin van P3, de nummer-99-ROWE-BMW van P4, de nummer-24-Lionspeed GP-Porsche van P6 en de nummer-67-Haupt-Mustang van P8. De wagen van Max Verstappen, die zijn 'eigen' door Winward Racing gerunde AMG deelde met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella werd niet getest. Ze lagen lange tijd aan de leiding, totdat de aandrijfas het begaf met nog drie uur te gaan. Het viertal werd uiteindelijk op P37 algemeen geklasseerd.

De Red Bull-Lamborghini die nu onderzocht wordt, was als tweede over de streep gekomen. In de openingsronde had polesitter Bortolotti een lekke band opgelopen na een touché met Juncadella. Het kostte 23 van de 24 uur om weer terug te komen in de podiumposities.

Argwaan van de wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding had tijdens de race al argwaan gekregen op basis van de verzamelde data. De topsnelheden van de bolide lagen opmerkelijk hoog. Op het rechte stuk van de Döttinger Höhe bereikte de auto een gemiddelde topsnelheid van 275,2 kilometer per uur, terwijl een eerdere kwalificatiesessie met meer motorvermogen (volgens de BoP) slechts 268 kilometer per uur opleverde. Bovendien noteerde Niederhauser met een tijd van 8:08.758 de snelste raceronde van het volledige veld.

Het technische rapport ligt inmiddels bij de stewards. De woordvoerder laat weten dat "die de komende dagen bijeenkomen en vertegenwoordigers van het team de gelegenheid geven om op het voorval te reageren". De zege Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz blijft uiteraard staan, maar de rest van de uitslag is voorlopig. Mocht de diskwalificatie definitief worden, dan schuift de Walkenhorst-Aston Martin door naar de tweede plek en erft de ROWE-BMW de derde trede van het podium. Verstappen Racing zou binnen de SP 9-klasse voor GT3-auto's opschuiven van P19 naar P18.