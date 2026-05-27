Red Bull gaat in op "pure boef" Jos Verstappen, Gucci nieuwe titelsponsor van F1-team | GPFans Recap

In deze GPFans Recap van woensdag 27 mei zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het F1-nieuws.

Modemerk Gucci gaat een prominente rol krijgen in de Formule 1. Het zal namelijk vanaf volgend jaar de titelsponsor en partner worden van Alpine. Er kunnen meer grote veranderingen komen, maar dan bij McLaren. CEO Zak Brown bevestigt namelijk dat de Britse formatie overweegt een eigen power unit te bouwen, wat zou leiden tot een scheiding met Mercedes. Ondertussen vertelt de nieuwe Red Bull Racing-adviseur over Jos Verstappen, reageert Juan Pablo Montoya op de ophef rondom zijn opmerkingen over Max Verstappen en legt Fernando Alonso zijn uitvalbeurt in Canada uit. Verder leggen wij uit waarom Isack Hadjar zo zwaar bestraft werd op het Circuit Gilles Villeneuve.

Montoya over ophef na opmerkingen over Verstappen: "Heb het geluk dat ik overal goed in was"

Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Juan Pablo Montoya wordt er in de koningsklasse van de autosport te veel verbloemd door zowel de media als de sport zelf. De Colombiaan stelt dat hij simpelweg de waarheid spreekt over actuele kwesties zoals de nieuwe motorreglementen voor 2026, de prestaties van Franco Colapinto en de inhaalrace van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Miami. De oud-coureur, die tegenwoordig onder meer voor de BBC en Sky Sports werkt, laat dit in duidelijke bewoordingen weten. Hij heeft zich de afgelopen weken meermaals kritisch uitgelaten over Max Verstappen, wat hem vanuit de fans op de nodige kritiek kwam te staan: "Ik heb niet alleen in de Formule 1 gereden, maar ook in NASCAR, IndyCar en de sportscars. Ik heb alles gedaan. En ik heb het geluk gehad dat ik races heb gewonnen en overal goed in was." Lees hier het hele artikel over Juan Pablo Montoya die reageert op de ophef.

Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"

De kersverse Red Bull Racing-adviseur Gino Rosato heeft zich in zeer lovende bewoordingen uitgelaten over de familie Verstappen. De voormalig Ferrari-veteraan stelt dat Jos Verstappen met zijn onverzettelijke karakter het grootste beest in de Formule 1 heeft gecreëerd. Dat laat de Canadees weten in de Pitstop-podcast. "Ik denk dat ik me hen beter herinner dan zij mij toen ze jong waren, maar Jos is een pure, pure boef. Je moet niet sollen met Jos", aldus Rosato. Volgens de Canadees heeft die meedogenloze, ouderwetse aanpak absoluut zijn vruchten afgeworpen. "Hij is een pure, eerlijke man. Het is de oude stempel." Lees hier het hele artikel over de nieuwe Red Bull Racing-adviseur over Jos Verstappen.

Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zag zijn race tijdens de Grand Prix van Canada vroegtijdig ten einde komen door een opmerkelijk probleem met zijn Aston Martin. De Spanjaard besloot de strijd op het Circuit Gilles Villeneuve na 24 ronden te staken, niet vanwege een mechanisch defect, maar door fysieke klachten veroorzaakt door een extreme zitpositie in de AMR26. "Ik voelde me met de ronde oncomfortabeler worden", verklaarde Alonso na afloop tegenover de aanwezige media. "De positie voelt niet als de juiste en we reden overduidelijk buiten de punten, best ver buiten de punten en er was geen dreiging van regen meer. Dus besloten we de pijn te stoppen." Lees hier het hele artikel over de uitvalbeurt van Fernando Alonso in Canada.

F1-team Alpine krijgt nieuwe identiteit en kondigt samenwerking met Gucci aan

Het hing al even in de lucht, maar inmiddels is de kogel door de kerk: het Formule 1-team van Alpine heeft de handen ineengeslagen met het luxe kledingmerk Gucci en gaat vanaf 2027 verder onder een nieuwe identiteit. "Samenwerken met een prestigieus merk zo groot als Gucci is iets waar ik ongelooflijk trots op ben", laat Flavio Briatore weten. "Niet alleen dat, maar ik ben ook enthousiast over de mogelijkheden die de samenwerking met Gucci biedt en de geweldige dingen die we samen op wereldwijd niveau kunnen bereiken." De deal zou gepaard gaan met honderden miljoenen, al is hier via de officiële kanalen logischerwijs niets over naar buiten gebracht. Lees hier het hele artikel over een samenwerking tussen Gucci en Alpine.

Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

Isack Hadjar scoorde afgelopen zondag zijn beste resultaat met Red Bull Racing. Hij kwam als vijfde over de streep in de F1 Grand Prix van Canada, ondanks dat hij een stop-and-go penalty moest incasseren. De regie miste op het Circuit Gilles Villeneuve een boel van de actie, zoals de crash tussen Alexander Albon en Oscar Piastri, maar ook de reden van de straf van Hadjar. Dus waarom heeft de teamgenoot van Max Verstappen deze gigantische penalty gekregen? Lees hier het hele artikel over de stop-and-go penalty van Isack Hadjar in Canada

McLaren bevestigt overweging eigen power unit: 'Erg gelukkig met Mercedes, maar...'

McLaren overweegt in de toekomst een eigen Formule 1-krachtbron te bouwen. Dat heeft Zak Brown, de CEO van de regerend wereldkampioenen, laten weten, maar hij komt wel met een voorwaarde. De Amerikaan, die afgelopen weekend bij de Indy 500 was in plaats van de F1 Grand Prix van Canada, reageert op de mogelijke terugkeer naar eenvoudigere V8-motoren in 2031. "Ik denk dat als er een motorformule komt die financieel haalbaar is, we dit en de technologie zeker zouden overwegen", stelt Brown bij Sports Business Journal over de bouw van een eigen McLaren-power unit. Lees hier het hele artikel over een mogelijk scheiding van McLaren en Mercedes.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

