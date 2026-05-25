Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"
Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"
Voor Max Verstappen was de derde plek in Canada toch wel een opsteker waar de Nederlander behoefte aan had na de openingsfase van het 2026-seizoen. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd kan Verstappen een glimlach niet onderdrukken als hem gevraagd wordt naar de tactische keuzes van McLaren.
McLaren koos ervoor om de wedstrijd te starten op intermediates, zowel bij Lando Norris als bij Oscar Piastri. Laatstgenoemde twijfelde echter al tijdens de tweede formatieronde aan die keuze en gaf aan dat het fout was om op de inters te starten. Toch bleef hij op de baan en na de start werden beide mannen alsnog naar binnengehaald voor een setje droogweerbanden.
Verstappen bedankt McLaren voor tactiek
Ook Verstappen zelf stond voorafgaand aan de start op intermediates, maar besloot nog vóór het spektakel begon over te stappen op droogweerbanden. Op de persconferentie wordt hem gevraagd naar de keuzes van McLaren. “Dat was fantastisch. Een goede keuze, ik had zoiets van: ‘bedankt!’”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
- Gisteren 22:00
- 6
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
- 1 uur geleden
- 3
VIDEO | Verstappen doet opvallende uitspraak over toekomst: 'Mentaal niet vol te houden' | GPFans Race Day
- Gisteren 17:04
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
Net binnen
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"
- 19 minuten geleden
FIA deelt boete uit aan George Russell na F1-race in Canada | GPFans News
- 36 minuten geleden
- 3
Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada
- 53 minuten geleden
- 1
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
- 1 uur geleden
- 3
Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"
- 1 uur geleden
VeeKay pakt beste resultaat in Indy 500 met P6: "Hier mogen we trots op zijn"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei