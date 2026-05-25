Voor Max Verstappen was de derde plek in Canada toch wel een opsteker waar de Nederlander behoefte aan had na de openingsfase van het 2026-seizoen. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd kan Verstappen een glimlach niet onderdrukken als hem gevraagd wordt naar de tactische keuzes van McLaren.

McLaren koos ervoor om de wedstrijd te starten op intermediates, zowel bij Lando Norris als bij Oscar Piastri. Laatstgenoemde twijfelde echter al tijdens de tweede formatieronde aan die keuze en gaf aan dat het fout was om op de inters te starten. Toch bleef hij op de baan en na de start werden beide mannen alsnog naar binnengehaald voor een setje droogweerbanden.

Verstappen bedankt McLaren voor tactiek

Ook Verstappen zelf stond voorafgaand aan de start op intermediates, maar besloot nog vóór het spektakel begon over te stappen op droogweerbanden. Op de persconferentie wordt hem gevraagd naar de keuzes van McLaren. “Dat was fantastisch. Een goede keuze, ik had zoiets van: ‘bedankt!’”

"These Inters were a mistake"



Oscar Piastri is adamant he should pit for slick tyres, but remains out on track to take the start!#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/57jLEiBmf3 — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

