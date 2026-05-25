Verstappen open over opvoeding: "Er zijn veel ouders die hun kind pushen"

Max Verstappen heeft een duidelijke visie op de opvoeding van zijn dochter Lily Verstappen. De coureur van Red Bull Racing benadrukt dat hij haar de vrijheid wil geven om haar eigen pad te kiezen en waakt ervoor haar in een bepaalde richting te dwingen. Dat is een van de belangrijkste lessen die hij vanuit zijn eigen jeugd wil doorgeven.

Terwijl de Formule 1-wereld zich momenteel in Montreal bevindt voor de Grand Prix van Canada, kent de Nederlander een uitdagend seizoen op de baan. Ondanks de drukte rondom het kampioenschap en de zoektocht naar meer snelheid in de huidige RB22-bolide, neemt hij de tijd om stil te staan bij het vaderschap. Daarbij kijkt hij kritisch naar de manier waarop sommige andere ouders met de ontwikkeling van hun kinderen omgaan.

Eigen keuzes in sport

De Nederlander stelt in een uitgebreid interview in De Telegraaf dat authenticiteit voorop staat in de opvoeding. "Voor mij is het allerbelangrijkste: altijd jezelf zijn", legt Verstappen uit. "En van mij mag zij helemaal zelf bepalen wat ze later leuk vindt om te doen of niet", vervolgt hij. De Limburger ziet in de sportwereld vaak een andere aanpak, maar kiest zelf bewust een andere route. "Er zijn veel ouders die hun kind pushen en een bepaalde richting op willen duwen, bijvoorbeeld qua sport. Dat moet je juist niet doen. Ik denk dat je een kind wel kan introduceren aan bepaalde sporten, maar ze moeten uiteindelijk zelf kiezen wat ze willen doen", aldus de Red Bull-coureur.

Voordelen van sporten

Hoewel hij zijn dochter nergens toe wil verplichten, ziet de coureur wel degelijk de meerwaarde in van een actieve levensstijl. Sporten brengt volgens hem namelijk belangrijke voordelen met zich mee voor de ontwikkeling. "Al is het beoefenen van sport over het algemeen wel goed", nuanceert Verstappen. "Om gezond bezig te zijn en het houdt je ook van de straat. Je gaat dan minder snel domme dingen doen", voegt hij daaraan toe. Naast een gezonde levensstijl hecht hij veel waarde aan de manier waarop er binnen het gezin met elkaar wordt omgegaan. Het koesteren van de mensen dichtbij is een kernwaarde die hij wil overbrengen. "Daarnaast is het denk ik belangrijk dat je lief bent voor je familie", stelt hij. "En dat je er soms bij stilstaat dat niet iedereen er voor altijd is. En dat je meelevend bent, zeker wat betreft de mensen om je heen", sluit Verstappen af.

