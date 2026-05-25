Verstappen open over opvoeding: "Er zijn veel ouders die hun kind pushen"
Verstappen open over opvoeding: "Er zijn veel ouders die hun kind pushen"
Max Verstappen heeft een duidelijke visie op de opvoeding van zijn dochter Lily Verstappen. De coureur van Red Bull Racing benadrukt dat hij haar de vrijheid wil geven om haar eigen pad te kiezen en waakt ervoor haar in een bepaalde richting te dwingen. Dat is een van de belangrijkste lessen die hij vanuit zijn eigen jeugd wil doorgeven.
Terwijl de Formule 1-wereld zich momenteel in Montreal bevindt voor de Grand Prix van Canada, kent de Nederlander een uitdagend seizoen op de baan. Ondanks de drukte rondom het kampioenschap en de zoektocht naar meer snelheid in de huidige RB22-bolide, neemt hij de tijd om stil te staan bij het vaderschap. Daarbij kijkt hij kritisch naar de manier waarop sommige andere ouders met de ontwikkeling van hun kinderen omgaan.
Eigen keuzes in sport
De Nederlander stelt in een uitgebreid interview in De Telegraaf dat authenticiteit voorop staat in de opvoeding. "Voor mij is het allerbelangrijkste: altijd jezelf zijn", legt Verstappen uit. "En van mij mag zij helemaal zelf bepalen wat ze later leuk vindt om te doen of niet", vervolgt hij. De Limburger ziet in de sportwereld vaak een andere aanpak, maar kiest zelf bewust een andere route. "Er zijn veel ouders die hun kind pushen en een bepaalde richting op willen duwen, bijvoorbeeld qua sport. Dat moet je juist niet doen. Ik denk dat je een kind wel kan introduceren aan bepaalde sporten, maar ze moeten uiteindelijk zelf kiezen wat ze willen doen", aldus de Red Bull-coureur.
Voordelen van sporten
Hoewel hij zijn dochter nergens toe wil verplichten, ziet de coureur wel degelijk de meerwaarde in van een actieve levensstijl. Sporten brengt volgens hem namelijk belangrijke voordelen met zich mee voor de ontwikkeling. "Al is het beoefenen van sport over het algemeen wel goed", nuanceert Verstappen. "Om gezond bezig te zijn en het houdt je ook van de straat. Je gaat dan minder snel domme dingen doen", voegt hij daaraan toe. Naast een gezonde levensstijl hecht hij veel waarde aan de manier waarop er binnen het gezin met elkaar wordt omgegaan. Het koesteren van de mensen dichtbij is een kernwaarde die hij wil overbrengen. "Daarnaast is het denk ik belangrijk dat je lief bent voor je familie", stelt hij. "En dat je er soms bij stilstaat dat niet iedereen er voor altijd is. En dat je meelevend bent, zeker wat betreft de mensen om je heen", sluit Verstappen af.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"
- 2 uur geleden
- 7
LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
- Gisteren 22:00
- 6
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
- 1 uur geleden
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
Net binnen
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"
- 19 minuten geleden
FIA deelt boete uit aan George Russell na F1-race in Canada | GPFans News
- 36 minuten geleden
- 3
Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada
- 53 minuten geleden
- 1
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
- 1 uur geleden
- 3
Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"
- 1 uur geleden
VeeKay pakt beste resultaat in Indy 500 met P6: "Hier mogen we trots op zijn"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei