Max Verstappen uitte zaterdagavond na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada opnieuw zijn onvrede over zijn RB22, maar deed tijdens de sessie ook zijn beklag over een "illegale" actie van George Russell. Wacht de polesitter nog een straf?

Het updatepakket waarmee Red Bull Racing eerder deze maand afreisde naar Miami, leek de auto van Max Verstappen en Isack Hadjar op het goede spoor te zetten. In Canada is er vooralsnog niets meer te zien van die gehoopte stijgende lijn. Verstappen kwalificeerde zich op vrijdag als zevende voor de sprintrace, werd eveneens zevende in de sprintrace zelf en kwalificeerde zich vervolgens als zesde voor de Grand Prix van Canada van zondagavond. Isack Hadjar eindigde 0:00.027 seconde achter de viervoudig wereldkampioen. Na afloop van de sessie stak de Limburger zijn onvrede over zijn auto, maar ook zijn team, niet onder stoelen of banken.

Verstappen witheet na afloop kwalificatie

"Ik heb geen idee wat er aan de hand was", klonk het bij Viaplay. Zo vreemd allemaal. Hoe meer ik reed, hoe langzamer ik ging op het rechte stuk. Dan haalde ik rondetijd in op de bochten, maar verloor ik meer dan ik won op de rechte stukken. Ik heb het een paar keer gevraagd, maar ik kreeg niks. Geen feedback. Ik heb maar gewoon mijn rondjes gereden. Dat was niet al te best. Uiteindelijk maakt het allemaal niks uit. Ze zullen het zelf ook wel niet weten. Ik heb geen idee, het is allemaal een beetje raar."

Verstappen doet beklag over Russell

Tijdens de kwalificatie kwam bij Verstappen ook de stoom uit de oren over de boordradio, maar daarnaast deed hij zijn beklag over een actie van polesitter George Russell: "Deze Mercedes voor mij is absoluut illegaal bezig met de delta", klonk het. "Er is geen enkele aanleiding voor." Coureurs overschrijden tijdens de kwalificatie regelmatig de maximale deltatijd, vaak met als reden dat ze van het gas af moeten vanwege verkeer op de baan. Russell reed op dit punt echter vooraan in het groepje van Q3-coureurs. De FIA heeft echter niets over het voorval naar buiten gebracht. Het is dan ook onduidelijk of Russell inderdaad een overtreding heeft begaan. Doorgaans worden er gridstraffen van tussen de één en drie plekken uitgedeeld voor het overschrijden van de deltatijd.

