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Brown at the 2026 Australian GP

VIDEO | McLaren F1-coureur O'Ward dient ontslag in bij Zak Brown

VIDEO | McLaren F1-coureur O'Ward dient ontslag in bij Zak Brown

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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IndyCar-coureur Pato O'Ward heeft McLaren verzocht om per direct een punt te zetten achter zijn werkzaamheden binnen het Formule 1-programma van het team.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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