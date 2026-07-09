VIDEO | McLaren F1-coureur O'Ward dient ontslag in bij Zak Brown
VIDEO | McLaren F1-coureur O'Ward dient ontslag in bij Zak BrownMaak ons je Google-favoriet
IndyCar-coureur Pato O'Ward heeft McLaren verzocht om per direct een punt te zetten achter zijn werkzaamheden binnen het Formule 1-programma van het team.
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