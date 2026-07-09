Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

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IndyCar-coureur Pato O'Ward heeft McLaren verzocht om per direct een punt te zetten achter zijn werkzaamheden binnen het Formule 1-programma van het team.

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