Bahrein is opnieuw het doelwit geworden van Iraanse raketaanvallen, waardoor een mogelijke terugkeer van de Formule 1 naar het land in 2026 uiterst onzeker is geworden. De koningsklasse van de autosport was voornemens om voor de zomerstop een knoop door te hakken over het alsnog verrijden van de eerder geannuleerde Grand Prix op het Bahrain International Circuit.

De seizoensopener in Sakhir stond oorspronkelijk op de planning voor medio april 2026, maar moest destijds worden geschrapt vanwege het uitbreken van een grootschalig regionaal conflict. Om dezelfde veiligheidsredenen kon ook de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet doorgaan op de oorspronkelijke datum. Formula One Management (FOM) onderzocht de mogelijkheden om de race in Bahrein later dit jaar alsnog in te halen om de kalender compleet te maken. Hoewel het de bedoeling was om de wedstrijd in te plannen tussen de raceweekenden van Azerbeidzjan en Singapore, lijkt dit scenario door de hernieuwde militaire dreigingen inmiddels onhaalbaar.

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Nieuwe raketaanvallen kunnen F1-plannen dwarsbomen

De verwachting is dat we opnieuw een streep kunnen zetten door de Grand Prix van Bahrein, nadat er in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 juli luchtalarmen afgingen in diverse Bahreinse steden. De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) heeft inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist voor een nieuwe reeks raketaanvallen en drone-operaties op het eiland. Deze vergeldingsacties waren specifiek gericht op Amerikaanse militaire infrastructuur in het koninkrijk, waaronder de marinebasis in Juffair en de vliegbasis Sheikh Isa.

F1-topman Stefano Domenicali liet eerder weten dat de situatie in het Midden-Oosten nauwgezet werd gemonitord door de veiligheidsexperts van de FOM en dat er in of voor de zomerstop een definitief besluit zou vallen over de invulling van het najaar. Gezien de huidige militaire omstandigheden is de verwachting duidelijk. FIA-president Mohammed Ben Sulayem sprak zich eerder deze week al helder uit over de prioriteiten van de autosportbond in deze crisistijd. "Veiligheid is belangrijker dan het toevoegen van races aan een toch al overvolle kalender", zo werd hij door The Independent geciteerd.

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