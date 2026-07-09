Volgens Dani Juncadella heeft Max Verstappen de wereld van het enduranceracen een enorme dienst bewezen met zijn overstap naar de GT-wagens, zo legt hij bij Champ1 uit. De Spanjaard stelt dat de komst van de Formule 1-coureur de sport een gigantisch platform heeft gegeven en dat de racewereld hem daar dankbaar voor mag zijn.

Verstappen maakte in mei van dit jaar zijn langverwachte debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De coureur van Red Bull Racing deed dat niet zomaar, maar verscheen aan de start met zijn eigen renstal: Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Juncadella deelde tijdens die race op de Nordschleife een Mercedes-AMG GT3 met de Nederlander, net als Lucas Auer en Jules Gounon. Buiten dit project is Juncadella momenteel zelf actief in de Hypercar-klasse van het WEC voor Genesis Magma Racing.

Artikel gaat verder onder video

Populariteit GT-racerij

De deelname van de viervoudig wereldkampioen uit de koningsklasse trekt logischerwijs veel bekijks, maar volgens zijn Spaanse teamgenoot zat er voor de Limburger geen dubbele agenda achter. "Hij is niet in de GT-racerij komen rijden om populair te zijn", legt Juncadella uit. "Hij heeft een groot platform gecreëerd voor iedereen. Ik denk dat de wereld van het enduranceracen dankzij hem enorm is gegroeid. Daar moeten we dankbaar voor zijn", aldus de ervaren coureur.

Verstappen zelf hoopt nog altijd de iconische race op de Nürburgring te winnen, nadat technische problemen hem tijdens de editie van dit seizoen parten speelden. Daarnaast staat de 24 uur van Le Mans nog altijd hoog op het wensenlijstje van de Red Bull-coureur.