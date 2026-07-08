Provider grijpt in en haalt RTL Duitsland definitief uit aanbod wegens Formule 1-beelden
Provider grijpt in en haalt RTL Duitsland definitief uit aanbod wegens Formule 1-beeldenMaak ons je Google-favoriet
Stichting Kabelnet Veendam (SKV) heeft als eerste Nederlandse provider besloten om RTL Duitsland definitief uit het zenderaanbod te halen, zo meldt TotaalTV. De Duitse zender wordt vervangen door RTL Oostenrijk, dat direct in HD-kwaliteit aan klanten wordt aangeboden. De opvallende keuze is een gevolg van de strenge eisen van Formula One Management (FOM) rondom het uitzenden van live Formule 1-beelden. De rechtenhouder eist namelijk dat de Duitse Formule 1-uitzendingen buiten Duitsland worden geblokkeerd.
Omdat de exclusieve Nederlandse Formule 1-rechten momenteel in handen zijn van Viaplay, moeten Nederlandse providers het Duitse signaal tijdens raceweekenden aanpassen. RTL Group, dat na de overname van Sky Deutschland de Duitse rechten volledig bezit, moet daarom meewerken aan deze zogenoemde black-outs om te voorkomen dat de uitzendingen in Nederland beschikbaar zijn. Op verzoek van RTL heeft SKV daarom op 7 juli besloten om RTL Duitsland definitief te vervangen door de Oostenrijkse variant.
Verschillende aanpak bij grote Nederlandse tv-aanbieders
Waar SKV kiest voor een permanente vervanging in HD-kwaliteit via kanaal 57, kiezen andere grote aanbieders voor een tijdelijke oplossing. Zo blijft Ziggo het reguliere Duitse kanaal in HD aanbieden, maar verschijnt tijdens live Formule 1-sessies een informatiescherm waardoor de uitzending wordt geblokkeerd. KPN en Odido kiezen er juist voor om tijdens raceweekenden automatisch over te schakelen naar RTL Oostenrijk. Die zender wordt bij deze providers momenteel echter alleen in SD-kwaliteit aangeboden via een satellietsignaal. Het voordeel van RTL Oostenrijk is dat de programmering vrijwel hetzelfde is als die van de Duitse versie, maar dat de Formule 1-uitzendingen ontbreken. Daardoor hoeven providers niet telkens handmatig in te grijpen zodra de Formule 1-auto's de baan op gaan.
Onderzoek naar betere beeldkwaliteit voor de toekomst
Omdat het HD-signaal van RTL Oostenrijk via de Astra-satelliet is gecodeerd, onderzoekt RTL International momenteel hoe deze versie in de toekomst breder beschikbaar kan worden gemaakt voor Nederlandse aanbieders. Daarbij wordt onder meer gekeken naar nieuwe distributieafspraken en technische oplossingen.
Viaplay in handen van DPG-media
De ontwikkelingen rondom het zenderaanbod komen op een moment dat de Nederlandse sportrechtenmarkt flink in beweging is. Viaplay beschikt nog tot en met 2029 over de Nederlandse Formule 1-rechten, maar wordt overgenomen door DPG Media. Het moederbedrijf van Videoland neemt alle activiteiten over voor 142 miljoen euro. Voor abonnees verandert er voorlopig weinig. De Formule 1 blijft dit seizoen nog gewoon via de vertrouwde kanalen te volgen.
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