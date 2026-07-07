De FIA is voornemens om het elektrische aandeel van de toekomstige Formule 1-motoren drastisch in te perken en overweegt fabrikanten te laten kiezen tussen een turbo of een batterij. Volgens president Mohammed Ben Sulayem is de huidige verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen niet succesvol gebleken.

De topman wil met de nieuwe reglementen voorkomen dat coureurs op de rechte stukken van hun gas moeten vanwege een gebrek aan opgeslagen energie. Binnen de koningsklasse wordt momenteel gereden met een krachtbron waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische gedeelte op vijftig procent ligt. Voor de nieuwe reglementen, die gepland staan voor 2031, moet deze balans flink op de schop. Omdat de betrokken autofabrikanten vasthouden aan een vorm van elektrificatie om hun deelname te verantwoorden, blijft er wel een hybride element behouden. Dit percentage zal echter veel lager uitvallen dan de eerder geplande verhouding van zestig om veertig voor 2028.

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Lage dubbele cijfers

Ben Sulayem mikt voor de nieuwe generatie V8-krachtbronnen op een elektrisch aandeel in de lage dubbele cijfers. "Het zou tien procent kunnen zijn, misschien vijftien procent", aldus de beleidsbepaler tegenover The Race. Hij benadrukt dat de huidige situatie op het circuit onhoudbaar is. "Maar het zal niet worden zoals we nu hebben, waarbij de elektrificatie op 46 procent of zoiets ligt", vervolgt hij. "We willen niet door de huidige problemen heen waarbij sommige coureurs op een recht stuk van hun gas gaan. Dit is niet wat we willen, dus daar hebben we van geleerd", voegt de voorman daaraan toe.

Keuze tussen turbo of batterij

Naast de discussie over de batterij, woedt er achter de schermen ook een debat over de vraag of de toekomstige motoren atmosferisch moeten zijn of voorzien van een turbo. Vanuit de motorleveranciers klinken wisselende geluiden over deze plannen. Zo heeft Audi, dat dit seizoen met een eigen V6 turbo-hybride krachtbron op de grid staat, recentelijk nog laten weten dat het behoud van een turbo voor hen een harde eis is binnen de reglementen. Ben Sulayem suggereert echter dat de technische invulling wel eens zou kunnen uitdraaien op een harde keuze voor de teams: óf een hybride element, óf een turbo. Volgens de Emirati brengt een turbo namelijk grote nadelen met zich mee voor de sport. "Een turbo betekent veel gewicht en veel geld", zo verklaart hij. De combinatie van beide systemen is volgens de president onwenselijk. "En dan heb je een batterij die zwaar is", legt hij uit. "En wat doet een turbo? Het neemt het geluid weg. Dus voor mij vandaag geloof ik in een turbo of een batterij, een van de twee. En de FIA moet hierin de leiding nemen. Als we alleen maar in rondjes blijven draaien, beslissen we niets", besluit Ben Sulayem.

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