De internationale autosportbond FIA onderzoekt serieus of tankbeurten in de Formule 1 kunnen terugkeren. Onder leiding van president Mohammed Ben Sulayem is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van dit plan. De mogelijke terugkeer hangt nauw samen met de beoogde overstap naar atmosferische V8-motoren in 2031 en de nadrukkelijke wens om het startgewicht van de bolides aanzienlijk te verlagen.

Voor de laatste keer dat er tijdens een Grand Prix werd bijgetankt, moeten we terug naar 2009. In dat laatste tijdperk van de V8-motoren hadden de brandstoftanks een capaciteit van ongeveer negentig tot honderd liter, wat neerkwam op zo'n zeventig kilogram aan gewicht. Toen het tanken een jaar later verboden werd, moesten de tanks worden vergroot naar circa tweehonderd liter – oftewel honderdvijftig kilogram – om zonder stops de finish te kunnen halen. Hoewel de huidige V6-turbomotoren een stuk efficiënter zijn en het maximale brandstofgewicht nu rond de 105 kilogram ligt, zou een terugkeer naar de dorstige V8-krachtbronnen zonder bijtanken opnieuw resulteren in extreem zware auto's.

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Ben Sulayem wil lichtere auto's

Dat is precies het scenario dat de beleidsbepalers willen voorkomen. Het hoofddoel van de nieuwe reglementen is namelijk om de auto's tot wel honderd kilogram lichter te maken. De V8-motoren dragen daaraan bij, omdat de zware accupakketten en complexe hybridesystemen grotendeels uit de ontwerpen verdwijnen. Het heeft echter weinig zin om dit gewicht te besparen als de teams vervolgens verplicht worden om met een gigantische brandstoftank aan de start te verschijnen. "We mikken op honderd kilogram minder voor de auto", aldus Ben Sulayem tegenover The Race. "Het gaat niet om de zakelijke kant van F1, het zijn de levens van de coureurs die het belangrijkst zijn."

Onderzoek naar de mogelijkheden

Om die reden heeft de president, wiens termijnlimieten onlangs werden geschrapt, een officiële studie ingesteld. "Hoeveel je bij de start meeneemt, hoeveel je bijvult, dat is wat we nu bestuderen", stelt de topman. De rekensom is in zijn ogen vrij eenvoudig: "Natuurlijk, als je de hele race wilt uitrijden, moet je een grotere tank hebben, of je moet stoppen. Dus dit is iets waar we naar gaan kijken". Naast de sportieve impact worden ook de financiële gevolgen onder de loep genomen. De herintroductie van tankapparatuur en het bijbehorende transport zou de teams naar schatting zo'n vier miljoen dollar per jaar kosten. Een ander punt van discussie is de veiligheid in de pitstraat, wat destijds een belangrijke reden was om de praktijk af te schaffen. Ben Sulayem maakt zich daar echter geen grote zorgen over. "Het is geen probleem als je het op de juiste manier doet", klinkt het stellig. Hij benadrukt wel dat de knoop nog niet is doorgehakt en dat het orgaan de tijd neemt om alle voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen. "We bestuderen dit en er is nog niets besloten."

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