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Olav Mol, Max Verstappen, socials

Mol en Lammers behandelen Verstappen-crash: "Kan ik ook zo woest om worden"

Olav Mol, Max Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Mol en Lammers behandelen Verstappen-crash: "Kan ik ook zo woest om worden"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Na de dramatisch verlopen Grand Prix van Groot-Brittannië is er sprake van een tijdelijke communicatiestop tussen Max Verstappen en de leiding van Red Bull Racing. Grand Prix Radio-podcast Presentator Frank Evenblij stelt dat de coureur enkele dagen geen contact wil met het team en dat ook zijn vader Jos Verstappen woedend is. Analisten Olav Mol en Jan Lammers tonen in de uitzending van Grand Prix Radio echter begrip voor de felle reactie vanuit het kamp-Verstappen.

De frustratie bij de Nederlander volgt op een zware crash in de Stowe-bocht op Silverstone, veroorzaakt door een defecte achtervleugel op zijn RB22. Door deze uitvalbeurt en aanhoudende technische problemen staat Verstappen momenteel slechts zevende in het wereldkampioenschap. "Verstappen gaf zelf aan enkele dagen helemaal geen contact te willen met de Red Bull-leiding", stelt Evenblij, die daaraan toevoegt dat vader Jos niet slechts teleurgesteld, maar "gewoon boos" is.

Dit moet

Volgens Mol is deze harde opstelling juist een vereiste in de topsport. Hij stelt dat coureurs die alles maar accepteren, de absolute top niet halen. "Ja, dit moet ook af en toe, laat ik het anders zeggen. Ik bedoel, de coureurs die dit niet doen, ja dat gaat hem niet worden", reageert de commentator op de vraag of de scheuren tussen Verstappen en het team van teambaas Laurent Mekies nog reparabel zijn. "Als je altijd roept: 'Ja, kan gebeuren. Ach, het is maar een spelletje.' Kan ik ook zo woest om worden", aldus Mol.

Gaan er koppen rollen?

Lammers verwacht dat de aanhoudende problemen met de auto daadwerkelijk gevolgen gaan hebben voor het personeel. Op de vraag van Evenblij of er koppen gaan rollen, reageert de voormalig Formule 1-coureur bevestigend. "Ik denk dat de mensen die dat schroefje niet goed hebben vastgezet, of het op een verkeerde manier hebben ontworpen, en dat ze het straks terug engineeren naar: daar is het gewoon fout. Die gaat maandag niet lekker naar zijn werk", voorspelt Lammers. Mol sluit de discussie over de technische malaise met een knipoog af. "En dan blijkt het een softwareglitch te zijn en dan moet je een eentje of een nulletje gaan straffen", lacht de analist.

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