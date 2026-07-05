Mol over toekomst Verstappen: 'Zit zijn contract bij Red Bull uit en zegt dan tabee'
Mol over toekomst Verstappen: 'Zit zijn contract bij Red Bull uit en zegt dan tabee'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Formule 1-commentator Olav Mol zal Max Verstappen zijn huidige verbintenis bij Red Bull Racing volledig uitdienen en de sport daarna de rug toekeren. De analist stelt dat de viervoudig wereldkampioen tot en met 2028 bij de renstal uit Milton Keynes blijft en daarna definitief afscheid neemt van de koningsklasse.
Dat laat de verslaggever weten in het programma Race Café van Ziggo Sport. Hoewel de geruchten de afgelopen tijd hevig oplaaien over een mogelijk eerder vertrek, lijkt de Nederlander volgens Mol nergens heen te gaan. Dat heeft alles te maken met de diepgewortelde loyaliteit tussen de coureur en het team van teambaas Laurent Mekies. Ondanks de huidige sportieve crisis, waarbij de Limburger momenteel slechts de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet, verwacht Mol geen vroegtijdige overstap naar een concurrent.
Zakelijke belangen en loyaliteit
Tijdens de uitzending benadrukt Mol dat de band tussen Verstappen en Red Bull veel verder gaat dan enkel zijn stoeltje in de RB22. "Max zit zijn contract bij Red Bull uit eind 2028 en roept tabee", aldus de commentator. Hij wijst daarbij op de zakelijke verwevenheid tussen beide partijen. "Ze zijn zo ontzettend loyaal en het gaat niet alleen maar om het zitje van Max bij Red Bull. Hij heeft een hele business opgebouwd, zijn vader met rally'en, Verstappen.com met auto's en GT's en Red Bull-sponsoring en dat soort dingen", legt Mol uit. Volgens hem levert de huidige samenwerking het grote geld op waarmee de familie andere projecten kan financieren. "En ze zijn bloedje loyaal, vergeet je daar niet in", voegt hij daaraan toe.
Toekomst buiten de Formule 1
Dat de kopman van Red Bull na zijn huidige contract de Formule 1 verlaat, sluit overigens naadloos aan bij zijn eigen recente uitspraken. De teamgenoot van Isack Hadjar heeft zich de afgelopen maanden zeer kritisch uitgelaten over de nieuwe technische reglementen, waarbij hij het vele energiemanagement van de nieuwe generatie auto's vergeleek met het spelletje Mario Kart. De rijder gaf aan dat zijn batterij leeg raakt door de overvolle kalender en hintte al meermaals op een toekomst in het endurance racen, zoals de 24 uur van Le Mans, en het runnen van zijn eigen GT3-team.
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