De top van Red Bull en de internationale autosportbond FIA gaan dit weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië met elkaar om de tafel om de huidige spanningen rondom de motorreglementen te bespreken. De aanleiding voor dit overleg is een officieel verzoek van de Oostenrijkse renstal om de verzamelde motordata opnieuw te beoordelen. De toezichthouder wees de verbrandingsmotor van Red Bull onlangs aan als de krachtigste van het veld, waardoor het team als enige geen extra ontwikkelingsmogelijkheden krijgt toegewezen voor de nieuwe generatie krachtbronnen.

Sinds dit seizoen gelden er volledig nieuwe motorreglementen in de Formule 1, waarbij de krachtbronnen draaien op honderd procent duurzame brandstof en de elektrische componenten ongeveer de helft van het totale vermogen leveren. Om te voorkomen dat een fabrikant een onoverbrugbare achterstand oploopt bij de introductie van deze complexe techniek, is het zogeheten ADUO-programma in het leven geroepen. Dit systeem biedt extra upgradekansen en testbankuren aan leveranciers die qua prestaties achterblijven bij de vastgestelde benchmark. Tot verrassing van velen werd nieuwkomer Red Bull Ford Powertrains in juni door de FIA als deze maatstaf aangewezen. Hierdoor mogen concurrenten zoals Mercedes, Ferrari, Audi en Honda wel extra aanpassingen doen aan hun krachtbron, terwijl de formatie uit Milton Keynes met lege handen staat. Teambaas Laurent Mekies uitte eerder al zijn onbegrip over deze data en vroeg de bond officieel om een herziening van de resultaten.

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Verificatie van de data

De toezichthouder heeft dat verzoek serieus genomen en een uitgebreid verificatieproces uitgevoerd om de berekeningen, die mede gebaseerd zijn op gestandaardiseerde koppelsensoren, te controleren. Volgens berichtgeving van De Telegraaf werden er zelfs tien specialisten vrijgemaakt voor deze diepgaande data-analyse. Ondanks de extra controle blijft de FIA echter volledig achter het oorspronkelijke besluit staan en ziet zij geen reden om de status van Red Bull aan te passen. Om de lucht tussen beide partijen te klaren, heeft Nikolas Tombazis, de Single-Seater Director van de autosportbond, de directie van Red Bull uitgenodigd voor een verhelderend gesprek in de paddock van Silverstone.

Gesprekken op Silverstone

Tijdens dit sprintweekend op het Britse circuit schuiven Red Bulls sportieve baas Oliver Mintzlaff en aandeelhouder Mark Mateschitz aan bij de delegatie van Tombazis om de verzamelde data stap voor stap door te nemen. Daarnaast staat er een ontmoeting gepland met FIA-president Mohammed Ben Sulayem, al zal dat gesprek naar verluidt breder ingaan op de algemene betrokkenheid en de toekomstvisie van het merk binnen de mondiale autosport. Later in de week volgt er nog een specifieke technische bespreking tussen Tombazis en de technische top van Red Bull, waarbij ook Mekies acte de présence zal geven om de belangen van de Red Bull-teams te behartigen.

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