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An edited image of Toto Wolff grinning and Fred Vasseur looking suspicious on the backdrop of a Mercedes car

Vasseur hekelt 'ironische' uitspraak Wolff: 'Als wij het doen, is het ineens valsspelen?'

An edited image of Toto Wolff grinning and Fred Vasseur looking suspicious on the backdrop of a Mercedes car — Foto: © IMAGO x GPFANS

Vasseur hekelt 'ironische' uitspraak Wolff: 'Als wij het doen, is het ineens valsspelen?'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Frédéric Vasseur vindt het opmerkelijk dat Mercedes de ontwikkelingssnelheid van Ferrari in twijfel trekt. De Fransman stelt dat de concurrentie met twee maten meet wanneer het gaat om het introduceren van nieuwe onderdelen. Dat laat de teambaas van de Scuderia weten voor de F1 Britse Grand Prix in een directe reactie op suggesties dat zijn team het budgetplafond zou overschrijden.

De discussie volgt op een agressief ontwikkelingsprogramma van Ferrari. De formatie uit Maranello bracht eerder dit seizoen al grote upgradepakketten mee naar Miami en Barcelona-Catalonië, introduceerde in Oostenrijk een motorupgrade en heeft voor de huidige race op Silverstone opnieuw aanpassingen aan de aerodynamica en koeling doorgevoerd. Mercedes hanteert daarentegen een behoudendere strategie en bracht tot nu toe slechts één grote update mee naar Montreal, al domineren zij momenteel wel het kampioenschap.

Wolff ziet grenzeloze budgetcap bij Ferrari

Toto Wolff uitte onlangs publiekelijk zijn verbazing over de stroom aan nieuwe onderdelen bij de concurrent. "We zijn een beetje verrast dat Ferrari op deze manier zulke enorme updates op de auto kan blijven zetten", aldus de Oostenrijker die leiding geeft over het Mercedes Formule 1-team. "Naar mijn mening moeten ze binnenkort door hun budget heen zijn, want wij kunnen dat niet doen. Het ontbreekt ons simpelweg aan financiële marge in de budgetcap om op deze manier zoveel onderdelen te kunnen brengen. Ferrari lijkt daarin grenzeloos te zijn."

Meten met twee maten

Vasseur is niet gediend van de insinuaties uit het kamp van Mercedes. "Ik vind het vrij ironisch, komende van Toto en Mercedes", reageert de Ferrari-topman bij de persconferentie. "Wanneer Red Bull ontwikkelt, of wanneer Mercedes ontwikkelt, zijn ze geniaal. Wanneer wij ontwikkelen, spelen we vals. Ik denk dat je hierin rustig moet blijven, want we hebben niet meer onderdelen meegebracht dan Red Bull of een ander team. Ik weet niet of hij het als een grap bedoelde."

Op dit moment lopen er geen officiële onderzoeken naar mogelijke budgetoverschrijdingen. Daar is het ook nog te vroeg in het seizoen voor. Gevraagd of de uitlatingen van Wolff voelen als een beschuldiging van valsspelen, is Vasseur duidelijk. "Als zij denken dat we het kostenplafond overschrijden, gaat het voor mij wel in die richting op, ja. Ik denk dat het beter voor hem was geweest om zijn mond erover te houden."

Geloof jij dat Ferrari binnen de grenzen van de budgetcap opereert?

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Mercedes Ferrari Toto Wolff Grand Prix van Groot-Brittannië Fred Vasseur

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