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George Russell, Kimi Antonelli at the Japanese GP press conference

Montoya adviseert Antonelli over duel met Russell: 'Je moet hem hier verslaan'

George Russell, Kimi Antonelli at the Japanese GP press conference — Foto: © IMAGO
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Montoya adviseert Antonelli over duel met Russell: 'Je moet hem hier verslaan'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Juan Pablo Montoya vindt dat Kimi Antonelli er dit weekend alles aan doen om zijn teamgenoot George Russell te verslaan tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De vijftigjarige Colombiaan stelt dat een overwinning op het thuiscircuit van de Brit een flinke mentale tik zou uitdelen.

Dat laat de analist weten in een uitzending van F1 TV. Hoewel de negentienjarige Antonelli momenteel de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft, was het Russell die afgelopen weekend de overwinning pakte in Oostenrijk. De strijd binnen het team van Mercedes staat daardoor op scherp, zeker nu het Formule 1-circus is neergestreken op Silverstone voor een sprintweekend. In de sprintkwalificatie voor de race van zaterdag wist de Italiaanse WK-leider zich alvast op de eerste startrij te kwalificeren, terwijl de lokale held genoegen moest nemen met de vijfde positie.

Russell niet afschrijven

Ondanks de betere uitgangspositie voor de sprintrace, waarschuwt Montoya dat de Britse coureur een taaie tegenstander blijft. De zesvoudig Grand Prix-winnaar blikt daarbij terug op het voorgaande raceweekend op de Red Bull Ring, waar Russell onder een gele vlag de poleposition veroverde en de race won. "We praten het hele weekend over Antonelli, maar de jongen die aan het einde de laatste ronde in de kwalificatie kon rijden, was George", aldus Montoya. "Ja, Antonelli is ongelooflijk getalenteerd en snel, maar je kunt George niet afschrijven. Toen het erop aankwam, leverde hij."

Kimi altijd aanwezig

Toch ziet de analist ook dat de jonge Italiaan vaak de toon zet binnen de Duitse renstal. Volgens Montoya voelt Antonelli zich comfortabel in de wagen, wat een contrast vormt met de zoektocht van zijn teamgenoot. "Kimi is er altijd, terwijl George voortdurend naar manieren zoekt om prestaties te vinden, en in veel opzichten veel kopieert van wat Kimi probeert", legt de Colombiaan uit. De opdracht voor de WK-leider in Silverstone is dan ook glashelder volgens de oud-coureur: "Hier moet je George verslaan! Dat zou hem echt pijn doen."

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