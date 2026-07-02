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Verstappen and Russell after qualifying at Red Bull Ring

Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg"

Verstappen and Russell after qualifying at Red Bull Ring — Foto: © IMAGO
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Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist David Coulthard kan wel lachen om een opmerkelijk moment dat zich afspeelde na de Grand Prix van Oostenrijk. Tijdens de interviews met de top drie besloten Max Verstappen en Kimi Antonelli plotseling weg te lopen, terwijl George Russell nog aan het woord was. De Schotse interviewer blikt in de Up to Speed-podcast uitgebreid terug op het ongemakkelijke voorval.

Na afloop van een race is het gebruikelijk dat de drie coureurs op het podium één voor één worden geïnterviewd. Daarbij komt eerst de winnaar aan bod, vervolgens de nummers twee en drie, om tot slot af te sluiten met een laatste vraag aan de racewinnaar. Coulthard legt uit dat de dynamiek dit keer anders was dan normaal. "Het was ook een beetje vreemd tijdens de top-drie-interviews. Soms interview je de coureurs apart, een voor een. Dan stel je ze wat vragen, en daarna gaan ze weg", aldus de presentator.

'Genoeg gehoord'

De bedoeling was dat het drietal dit keer gezamenlijk zou blijven staan. "Maar dit keer stonden er drie coureurs naast elkaar in een klein cirkeltje, en ze worden ook echt aangemoedigd om binnen dat rondje te blijven staan. Ik kreeg ook de instructie om ze daar te houden", vervolgt Coulthard. Toch liep de uitvoering niet helemaal volgens het plan van het Formula One Management. Antonelli, die momenteel het wereldkampioenschap aanvoert, was de eerste die de formatie verbrak. "Halverwege het eerste deel met George liep Kimi ineens even weg om iets te doen en kwam daarna weer terug. Ik weet niet of dat in beeld was, maar ik stond daar ondertussen te luisteren naar het antwoord van George, zodat ik op het juiste moment kon inhaken voor de volgende vraag", blikt de analist terug.

Toen het tijd was voor het afsluitende gedeelte van het interview, besloten de Red Bull-coureur en de Italiaanse kampioenschapsleider het definitief voor gezien te houden. "Daarna ging ik door met het volgende deel van de vragen, en tegen de tijd dat ik weer bij George uitkwam voor de laatste vraag, waren Max en Kimi gewoon weggelopen. Het was alsof ze dachten: 'We hebben genoeg gehoord!'" lacht Coulthard. Zowel de Schot als Russell kon de humor wel inzien van de vroege aftocht van hun collega's. Tijdens de uitzending reageerde de interviewer direct op het weglopen van het duo: "Doei heren, ze hebben zo te zien geen zin meer om naar je te luisteren!".

Het opmerkelijke interview vond plaats na een race waarin Verstappen als tweede over de streep kwam in zijn RB22. De Nederlander kijkt in de huidige titelstrijd tegen een achterstand aan op Antonelli, terwijl Russell momenteel de derde plek in het klassement bezet.

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